Вино – один з найбільш вишуканих напоїв, історія виникнення якого розпочалась ще в епоху неоліту. Його п’ють для задоволення, колекціонують, а іноді навіть використовують для "винотерапії". І хоча вино є доступним продуктом, вартість деяких пляшок може сягати космічного рівня.

Над створенням вина працюють природа, виноградарі і винороби. Знавці і експерти ретельно вивчають усі тонкощі його виготовлення та зберігання. Особливі вина стають предметом торгу на аукціонах, де колекціонери змагаються за право поповнити свої винні погреби унікальною пляшкою. Life24 підготував список 10 найдорожчих вин у світі.

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Screaming Eagle

Вино вартістю у пів мільйона доларів / Фото christies

Виготовили це вино у Долині Напа, що у Каліфорнії (США), з винограду врожаю 1992 року. Ціна однієї пляшки становить рекордних 500 000 доларів. На благодійному аукціоні цей унікальний напій придбав топ-менеджер Cisco Systems.

Chateau Lafite 1787 року

На пляшці красується підпис Томаса Джефферсона / Фото tgr.company

Іменна пляшка вина, підписана третім президентом США та видатним політичним діячем Томасом Джефферсоном. На той час його ініціали на пляшці гарантували високу якість продукту. Та за багато років цінність пляшки зросла, й сьогодні оцінюється у 316 000 доларів.

Chateau Cheval Blanc

Визнане у світі вино / Фото alcdrink

Згідно з офіційною класифікацією вин Сент-Емільйону Chateau Cheval Blanc належить до найвищої категорії. Пляшка Chateau Cheval Blanc 1947 року коштує 305 985 доларів. За правильних умов пляшка цього вина може зберігатись до 80 років.

Hеidsieck & Co. Monopole Champagne

Справді королівське вино, яке дістали з дна океану / Фото catawiki

Ігристе вино з дорогої імператорської колекції, разом з декількома іншими пляшками воно провело на дні океану майже 100 років. Коли ці пляшки випадково знайшли на кораблі, який затонув, ціна суттєво зросла. Пляшку цього вина оцінили у 295 000 доларів. Виготовлене у 1907 році.

Chateau Lafite Rothschild 1868 року

Це знамените французьке вино / Фото galeriemagazine

Легендарне вино з французького регіону Пойяк. Пляшка вина 1868 року сьогодні оцінюється у 234 566 доларів. Її стартова ціна (8 000 доларів) зросла внаслідок активних торгів на аукціоні. Покупець з Азії придбав її за 200 000 доларів.

Domaine de la Romanee-Conti La Tache Grand Cru 1943



Один із найрідкісніших зразків Піно Нуар у світі / Фото langton

Вино La Tache від видатного шато Domaine de la Romanee-Conti, котре виробляє одні з найдорожчих вин у світі, було виготовлене у 1943 році. Всього тираж цього вина налічував майже 700 пляшок. Останній лот з 4 пляшок цього вина було продано на аукціоні Christie's у 2010 році. З колекції збереглась лише одна пляшка, яка й вважається безцінною.

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Chateau d’Yquem 1811 року

Унікальне вино з 19 століття / Фото i.pinimg

Вино від одного з найбільш відомих шато Бургундії. Врожай того року був дуже низьким, тому це вино було випущене невеликим тиражем. Воно виявилось настільки якісним та унікальним, що його дефіцит призвів до зростання ціни. Одна пляшка оцінюється у 118 000 доларів.

Chateau d’Yquem 1787 року

Біле вино, яке оцінюють у сотню тисяч доларів / Фото luxatic

Одне з найдорожчих білих вин, котре було виготовлене у 1787 році. Пляшку

цього вина придбав один американський колекціонер, заплативши за нього 100 000

доларів.

Chateau Mouton Rothschild 1945 року

Вино з найвищою експертною оцінкою – краще з кращих / Фото jahrhundertweine

Ексклюзивне вино від однієї з найвидатніших виноробень у мікрорегіоні Пойяк, Бордо. Chateau Mouton Rothschild 1945 року можна назвати одним з найвеличніших вин століття. Це вино отримало експертну оцінку у 100 балів зі 100 можливих за системою Паркера. Сьогодні ціна пляшки становить 48 000 доларів.

Massandra Sherry de la Frontera

Ви не знайдете дорожчого пляшку хересу, за цю / Фото wikimedia

Масандрівський херес 1775 року є одним із найстаріших вин у цьому списку. Це – найдорожча пляшка хересу у світі. У 2001 році на аукціоні Sotheby’s у Лондоні пляшку цього вина продали за 43 500 доларів.