В День влюбленных стоит уделить как можно больше времени друг другу. Провести день за городом или создать уютную атмосферу дома за бокалом вина? Самое время подумать о сценарии лучшего романтического свидания в этот праздник.

Если у вас до сих пор нет идей, как провести День Валентина, присмотритесь к одному из наших вариантов. И, конечно же, не забудьте захватить бутылку хорошего вина по нашим рекомендациям, чтобы этот праздник запомнился вам замечательной атмосферой и яркими эмоциями.

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Арт-вечеринка с вином

Приобретите парный сертификат на художественный мастер-класс с вином и окунитесь в волшебный мир творчества. Такое свидание запомнится надолго и подойдет даже тем, кто совсем не умеет рисовать. В этом мастер-классе главное – это эмоции, которые вы испытываете при создании собственной картины.

Вам выдадут все необходимые материалы, а также – угостят бокалом вина. Вы можете довериться вкусу организаторов или взять бутылку вина на свой вкус. Вы еще долго будете вспоминать такой интересный для вас обоих опыт.

Нарисуйте свою первую картину вместе с любимым, наслаждаясь бокалом вина / Фото bodo

Какое вино посоветуем? Попробуйте SHABO Reserve Шардоне. Это замечательное выдержанное белое сухое очарует вас ароматами свежих, сочных фруктов – персика, абрикоса, облепихи и тонкими нотами выдержки (сливки, ваниль), и свежим, округлым фруктовым вкусом. Уверены, что благодаря этому Шардоне вдохновение к вам обязательно придет!

Купить это вино можно онлайн в интернет-магазине shaboshop.

Поразить Инстаграм

Сделайте своему любимому подарок: выберите хорошего фотографа и устройте парную фотосессию. Если будет хорошая погода, отправляйтесь в парк или за город, где выйдут живописные кадры. Либо организуйте съемку в студии или прямо у вас дома. А чтобы расслабиться и чувствовать себя более раскованно, налейте по бокалу своего любимого вина. После такого свидания останутся не только прекрасные эмоции, но и ваши счастливые фото – воспоминания, которые будут с вами рядом всегда.

Устройте романтическую фотосессию для двоих / Фото freepik

Для романтической фотосессии нужен особый настрой, и что же его может создать лучше, чем бокал холодного игристого? Поэтому советуем вам обязательно прихватить с собой бутылку белого игристого SHABO Speсial Edition брют. Обратите внимание на то, что она обязательно должна быть хорошо охлажденной – до температуры 10С, так это вино пить вкуснее всего! Охладили? Наливайте в высокий бокал flute и наслаждайтесь элегантным ароматом этого игристого с тонами белых цветов, цитрусовых и яркими нотками груши и персика, а также - освежающим, длительным и сбалансированным вкусом с выраженной и гармоничной кислотностью. Удачной вам фотосессии!

Купить игристое SHABO Speсial Edition брют можно в один клик в интернет-магазине shaboshop.

Сменить картинку

Лучший способ получить новые впечатления в этот день – отправиться вместе в другой город или даже страну (конечно, с учетом сегодняшних ограничений). Отличным вариантом будет стильный коттедж в заснеженных Карпатах только для вас двоих. Только представьте это волшебное утро: вкусный завтрак с любимым и вид из окна на прекрасные горы. Кстати, в таких домиках или вблизи них часто предлагают расслабиться в горячих чанах, которые стоят на улице. Поэтому берите с собой бутылочку вина и проведите эти несколько часов наедине со своим любимым, отдыхая в приятной воде из карпатских трав.

Отдых в чанах – настоящий релакс для вас обоих / Фото spravzhnichany

Вот здесь вам нужно вино, которое создаст атмосферу уюта и релакса. Попробуйте мягкое, элегантное выдержанное Мерло из коллекции SHABO Reserve! Насыщенно-красный цвет этого вина с легкими фиолетовыми оттенками будет прекрасно смотреться в бокале, ароматы ежевики, черешни, малины, дикой сливы и пряностей напомнят о теплом лете, мягкий, округлый вкус с деликатными танинами расслабит. Релаксируйте на здоровье!

Купить SHABO Reserve Merlot очень просто в интернет-магазине shaboshop.

Что может быть приятнее звука, с которым открывают вино? Ведь это означает, что следующие несколько часов пройдут в приятной компании изысканного вина из коллекции SHABO. Заказать любимое вино, не выходя из дома, можно здесь

Все как впервые

Пусть это будет ваше "второе первое свидание". Воссоздайте до мельчайших деталей тот день, когда вы впервые пошли на свидание со своим любимым: найдите похожую (или такую же) одежду, посетите то самое заведение, пройдитесь по тем улочкам, по которыми вы долго гуляли, или включите музыку, под которую вы танцевали. И конечно же, подберите вино, которое ассоциируется у вас с тем особым днем, ведь именно вкусы и ароматы лучше всего переносят нас во времени. Это будет для вас трогательным и приятным опытом.

Стоит пережить свою первую встречу еще раз / Фото Pexels

Такое романтическое свидание требует особого вина. Для долгой и задушевной беседы советуем десертный херес SHABO Reserve! Выдержанное и благородное вино золотистого цвета с насыщенным, длинным, округлым ароматом, в котором доминируют оттенки поджаренных лесных орехов – то, что надо. Смаковать его надо, не торопясь, наслаждаясь каждым глотком, так же как и каждым словом, каждой минутой этого свидания. Деликатный букет, сладковатый привкус жареного лесного ореха и миндаля и элегантное сладкое ореховое послевкусие этого десертного хереса станет идеальным аккомпанементом для вашей встречи.



Купить десертній херес SHABO Reserve очень просто в интернет-магазине shaboshop.

Ты, я и Netflix

Обратите внимание на проверенную годами классику: романтический ужин еще никто не отменял. Устройте вечер, о котором давно мечтали вы оба. Примите вместе ванну с ароматной пеной, никуда не спеша и наслаждаясь друг другом. Дальше вас настроит на соответствующее настроение легкий ужин из любимых блюд. Не забудьте и о декоре: уютную атмосферу создадут мягкие подушки, много ароматических свечей, оригинальные гирлянды. Устройте себе киновечер с романтическими фильмами и вкусным вином, завернувшись в одеяла и объятия друг друга.

Невероятный романтический вечер можно устроить и дома / Фото Pexels

Романтичное вино для романтичного ужина в День влюбленных? Конечно же, SHABO Grande Reserve Cabernet. Изысканное и комплексное, это особое вино – именно для двоих. Это насыщенное Каберне имеет глубокий рубиново-красный цвет – цвет любви и даже страсти. Если есть декантер – замечательно! Дайте этому вину провести около часа в декантере, прежде чем налить его в бокалы, чтобы аромат проявил себя во всей своей красе. Он откроется идеально сбалансированными оттенками спелых плодов – черной смородины, малины, вишни. Также ощутимы в нем элегантные ноты выдержки в дубе. Яркий вкус Каберне с оттенками спелых темных и красных фруктов, с роскошными танинами, хорошо сбалансированный,с длительным послевкусием, идеально подойдет к вашему изысканному ужину, а допить эту бутылку будет очень приятно под романтический фильм.

Купить SHABO Grande Reserve Cabernet удобно и быстро можно в интернет-магазине shaboshop.