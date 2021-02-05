Возможно, после праздников у вас каким-то странным образом осталась бутылка игристого. Если да – это очень хорошо. Давайте приготовим коктейль с игристым! Например, "Хемингуэй Шприц" – облегченную версию любимого напитка известного писателя Эрнеста Хемингуэя.

Источник: фейсбук Сомельк в зеленых штанах

Мы расскажем о том, как возник миф, что "Мохито" – любимый коктейль Хемингуэя. И почему Эрнесту не понравился оригинальный рецепт "Дайкири". Будет очень интересно.

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Алкогольные предпочтения Эрнеста Хемингуэя: мифы и правда

Вот бы удивился Эрнест Хемингуэй, если бы узнал сколько мифов возникло вокруг его увлечения алкоголем!

Например, тысячи туристов ежегодно приезжают в кубинский бар La Bodeguita del Medio попробовать "Мохито". Говорят, что именно здесь Эрнест влюбился в этот напиток. В баре даже есть автограф писателя с упоминанием о "Мохито".

Мой "Мохито" в баре Бодегита, мой "Дайкири" в баре Флоредита!

Знаменитая табличка в баре La Bodeguita / Фото Getty Images

На самом деле писатель не любил "Мохито" и в баре La Bodeguita не бывал! Историк коктейлей Филипп Грин в книге "Коктейль-компаньон Хемингуэя" объясняет, что он всегда вспоминал в произведениях любимые напитки и бары. О "Мохито" и La Bodeguita Эрнест не напечатал ни слова.

Более того, автограф писателя в баре – липа! Журналист Фернандо Кампоамор, собутыльник Хемингуэя, признался, что по просьбе владельцев бара подделал почерк и подпись Эрнеста. Автограф должен был быть шуткой, но туристы поверили в басню и устроили ежегодное паломничество в бар.

Папа Хэм любил выходки – он бы оценил! – говорит Фернандо.

Впрочем, есть капля правды в этой истории. Фернандо не соврал, когда написал в фейковом автографе о коктейле "Дайкири".

Эта смесь рома, сиропа и сока лайма действительно нравилась Хемингуэю. Впервые он попробовал коктейль в 1932 году в кубинском баре El Floridita La Habana и заметил: "Вкусно, но я люблю без сахара и с двойным ромом".

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Специально для Эрнеста в El Floridita La Habana начали готовить "Дайкири" без сахара, с двойным ромом, соком лайма, грейпфрута и ликером "Мараскино". Новый напиток назвали "Дайкири Хемингуэя" или просто Papa Double (есть еще и третье название – "Хемингуэй Спешл").

Одна из версий знаменитого коктейля "Хемингуэй Спешл" / Фото Wikipedia

Как приготовить любимый коктейль Хемингуэя дома?

Нью-йоркский бармен Брайан Шнайдер предлагает приготовить дома облегченный вариант "Дайкири Хемингуэя" с игристым вином – "Хемингуэй Шприц". Смешайте в шейкере со льдом:

одну порцию белого рома;

одну порцию свежего сока грейпфрута;

½ порции свежего сока лайма;

¼ порции ликера "Мараскино";

½ порции сахарного сиропа.

Процедите в большой бокал со льдом и добавьте две порции просекко или игристого вина брют. Украсьте кружочком грейпфрута.

Попробуйте "Хемингуэй Шприц" – это потрясающе! / Фото Сомелье в зеленых штанах

Сомелье в зеленых штанах желает вам получить удовольствие от коктейля, которым утолял жажду впечатлений Эрнест, и найти свой вариант "Дайкири"