Можливо, після свят у вас якимось дивним чином залишилася пляшка ігристого. Якщо так – це дуже добре. Давайте приготуємо коктейль з ігристим! Наприклад, "Хемінгуей Шприц" – полегшену версію улюбленого напою відомого письменника Ернеста Хемінгуея.

Джерело: фейсбук Сомельє в зелених штанях

Ми розповімо про те, як виник міф, що "Мохіто" – улюблений коктейль Хемінгуея. І чому Ернесту не сподобався оригінальний рецепт "Дайкірі". Буде дуже цікаво.

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Алкогольні смаки Ернеста Хемінгуея: міфи і правда

От би здивувався Ернест Хемінгуей, якби дізнався скільки міфів виникло навколо його захоплення алкоголем!

Наприклад, тисячі туристів щороку приїжджають в кубинський бар La Bodeguita del Medio спробувати "Мохіто". Кажуть, що саме тут Ернест закохався в цей напій. У барі навіть є автограф письменника зі згадкою про "Мохіто".

Мій "Мохіто" в барі Бодегіта, мій "Дайкірі" в барі Флоредіта!

Знаменита табличка в барі La Bodeguita / Фото Getty Images

Насправді письменник не любив "Мохіто" і в барі La Bodeguita не бував! Історик коктейлів Філіп Грін у книзі "Коктейль-компаньйон Хемінгуея" пояснює, що він завжди згадував в творах улюблені напої і бари. Про "Мохіто" і La Bodeguita Ернест – анічичирк.

Крім того, автограф письменника в барі – липа! Журналіст Фернандо Кампоамор, товариш по чарці Хемінгуея, зізнався, що на прохання власників бару підробив почерк і підпис Ернеста. Автограф повинен був бути жартом, але туристи повірили в байку і влаштували щорічне паломництво в бар.

Тато Хем любив витівки – він би оцінив! – каже Фернандо.

Втім, є крапля правди в цій історії. Фернандо не збрехав, коли написав у фейковому автографі про коктейль "Дайкірі".

Ця суміш рому, сиропу і соку лайма дійсно сподобалася Хемінгуею. Вперше він спробував коктейль в 1932 році в кубинському барі El Floridita La Habana і зауважив: "Смачно, але я люблю без цукру і з подвійним ромом".

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Спеціально для Ернеста в El Floridita La Habana почали готувати "Дайкірі" без цукру, з подвійним ромом, соком лайма, грейпфрута і лікером "Мараскіно". Новий напій назвали "Дайкірі Хемінгуея" або просто Papa Double (є ще й третя назва – "Хемінгуей Спешл").

Одна з версій знаменитого коктейлю "Хемінгуей Спешл" / Фото Wikipedia

Як приготувати улюблений коктейль Хемінгуея вдома?

Нью-йоркський бармен Браян Шнайдер пропонує приготувати вдома полегшений варіант "Дайкірі Хемінгуея" з ігристим вином – "Хемінгуей Шприц". Змішайте в шейкері з льодом:

одну порцію білого рому;

одну порцію свіжого соку грейпфрута;

½ порції свіжого соку лайма;

¼ порції лікеру "Мараскіно";

½ порції цукрового сиропу.

Процідіть у великий келих з льодом і додайте дві порції просекко або ігристого вина брют. Прикрасьте невеликим грейпфрутом.

Спробуйте "Хемінгуей Шприц" – це приголомшливо! / Фото Сомельє в зелених штанях

Сомельє в зелених штанях бажає вам отримати задоволення від коктейлю, яким тамував жагу вражень Ернест, і віднайти свій варіант "Дайкірі"!