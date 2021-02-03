Стивен Спурье – талантливый британец, который навсегда изменил мир вина. Он помог влюбиться в этот прекрасный напиток миллионам людей. Но по-настоящему знаменитым Стивен стал после неожиданного "Суда Парижа" – события, которое серьезно пошатнуло легенду, что французские вина – лучшие в мире.

Источник: 24 канал

Мы расскажем вам историю жизни настоящего гения винного мира Стивена Спурье.

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С чего все началось?

Стивен открыл в себе любовь к вину с самого детства. Он мог часами сидеть в семейном погребе, рассматривая красивые бутылочки. Но связать свою жизнь с вином ему удалось не сразу. Только после обучения в Лондонской школе экономики парень начал работать в Christopher and Co – одной из старейших британских компаний, которая занималась продажами вина.

В 1968 году, сразу после свадьбы, Стивен переехал в Прованс. А еще через два года – оказался в Париже. Именно здесь мужчина принял важнейшее решение в своей жизни – приобрел небольшую винную лавку Caves de la Madeleine. И началось…

Дела пошли очень хорошо / Фото Pexels

Стивен задумал настоящую авантюру – он перестал продавать дешевые и "повседневные" вина. Взамен бизнесмен договорился с местными производителями о поставках более качественных "бутиковых" вин.

И это сработало. Стивен Спурье стал большим другом для местной и англоязычной интеллигенции Парижа. Они любили его вина и не упускали и возможности посетить лавку, чтобы насладиться бокалом прекрасного напитка.

Дела шли настолько хорошо, что уже в 1973 году британский мечтатель открыл "Академию вина" - Academie du Vin. Это было первое англоязычное заведение во Франции, где люди могли попробовать все многообразие французских вин – от Шампани до Бордо. Именно здесь Спурье познакомился с американскими виноделами, которые помогли ему устроить легендарный "Суд Парижа".

Что такое "Суд Парижа"?

Все случилось в 1976 году. Тогда Спурье организовал событие, которое сильно шокировало французских виноделов.

"Открыв Academie du Vin в начале 1973 года, мы стали единственным местом с дегустационным залом, англоговорящим персоналом и англоязычными гостями в центре Парижа. К нам приезжали виноделы и винные критики из США. Качество вин, которые они привозили, настолько поразило моего американского партнера и меня, что мы решили провести дегустацию, чтобы добиться признания этого качества за пределами Калифорнии. А не для того, чтобы сразиться с французами", – рассказывал Стивен Спурье в беседе с Drinks+.

Это была слепая дегустация белых и красных вин из Америки и Франции. Жюри не знало, что перед ними в бокалах – они были темными. Кстати, тогда считалось, что вина из США – "второй" сорт.

Коллаж из вин, которые победили в "Суде Парижа" / Фото National Museum of American History

Результаты шокировали всех. Среди красных вин победило американское Каберне Совиньон Stag's Leap Wine Cellars 1973 года. Среди белых – американское Шардоне Chateau Montelena 1973 года.

Когда объявили результаты, никто не был удивлен сильнее меня. Я не ожидал, что вина из Калифорнии победят с таким счетом. Хотя в долгосрочной перспективе эта история принесла выгоду Франции. В то же время это был не тот результат, который я хотел получить в городе, где жил и работал. Для меня это было настоящим шоком, – делится своими впечатлениями Спурье.

Такие результаты серьезно ударили по самолюбию французов. Ведь они так долго считали, что именно их вино – лучшее в мире. Но произошла настоящая революция. Теперь вина Нового Света перестали восприниматься как второсортное недоразумение. Но история на этом не завершилась.

Что было дальше? / Фото Getty Images

"В 1986 году я провел еще одну дегустацию в Нью-Йорке, только с красными винами. Вместо двух калифорнийских Каберне, которые по прогнозам должны были оказаться в первой пятерке, в лидеры вышли три позиции. Это создало мне столько проблем в Бордо, что я отказался от дегустации в честь 20-летия Judgement of Paris. И только по просьбе лорда Ротшильда из Англии и Роберта Мондави из США согласился на дегустацию в 2006 году", – рассказал Спурье.

По его словам, последняя дегустация доказала, что в 70-х годах вина Бордо "почивали на лаврах". Тем временем калифорнийские виноделы пытались сделать свое вино лучшим. Зато уже в начале 2000-х ситуация кардинально изменилась – французы пошли вперед.

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"Сейчас в Калифорнии есть несколько очень-очень хороших вин. Но я также уверен, что в ближайшие 20 лет вина из Бургундии и Бордо будут становиться все лучше", – прогнозирует винный эксперт.

Чем сейчас занимается Стивен Спурье?

Спурье двигается только вперед / Фото Getty Images

У него все прекрасно. В 1988 году он продал бизнес и пошел покорять новые вершины винного мира. За это время Стивен получил множество наград, написал книгу "Wine – A way оf Life", стал одним из редакторов авторитетного ресурса Decanter, продолжает консультировать клиентов по всему миру и даже создал собственное вино. Его Bride Valley Brut получило отличную оценку от издания Wine Enthusiast – 94 балла из 100.

А еще про него и историю "Суда Парижа" сняли фильм "Bottle Shock". О нем мы писали ранее.

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Спурье понимает – мир вина всегда движется вперед. И в этом его красота.

Винный мир похож на калейдоскоп: каждый раз, когда вы на него смотрите, изображение становится совсем другим. И вы никогда не сможете воспроизвести его заново, – утверждает авторитетный винный эксперт и пылкий энтузиаст Стивен Спурье.