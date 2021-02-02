Мадлен Пакетт – музыкант и графический дизайнер, но нас она интересует в первую как успешный винный блогер, создательница блога Wine Folly, и автор книг-бестселлеров, посвященных вину.

Источник: фейсбук Сомельє в зеленых штанах

Блог Wine Folly был представлен на суд читателей 25 декабря 2011 года и, благодаря удачно подобранной информации, ярким иллюстрациям и емкой инфографике, он реально взорвал Интернет.

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Кто же она такая

Мадлен Пакетт выросла в Орегоне, а в 16 лет, мечтая попасть в музыкальную индустрию, переехала в Лос-Анджелес и поступила в Калифорнийский университет искусств.

Изучение искусств очень помогло ей в создании иллюстраций для своего блога

Изучала изобразительное искусство и музыкальную композицию, получила степень бакалавра в 2005 году. Как и многие студенты, пыталась зарабатывать на жизнь разными способами – от музыкальных импровизаций на улице до мытья посуды в баре. Впоследствии Мадлен рассказывала, что именно работа в баре вызвала у нее желание заниматься вином.

В год окончания университета отец подарил ей ко дню рождения подписку на винный клуб.

Я каждый месяц с нетерпением ждала, когда придут мои две бутылки, и каждый раз это было открытием,

– пишет Мадлен

Мадлен всегда была настоящей фанаткой вина

После университета она три года работала графическим дизайнером и, как написала позже в своем блоге, находила вдохновение в вине (все мы так иногда делаем!).

Судьбоносная встреча

В 2008 году Мадлен уволили. Расстроенная девушка зашла в бар, чтобы утешиться бокалом вина, не подозревая, что это изменит ее жизнь. Молодой человек за стойкой, с которым она разговорилась, оказался владельцем бара. Он заинтересовался ее познаниями в вине и предложил сделку: если Мадлен проштудирует винную энциклопедию Сотби, он предложит ей работу в баре.

Так Мадлен Пакетт стала барменом, познакомилась с дистрибьюторами вина и начала совершенствовать свои знания.

С чего начался блог

В 2010 году Мадлен Пакетт поехала в Сиэтл, чтобы получить сертификат сомелье, и влюбилась в этот город, хотя изначально собиралась поселиться в Нью-Йорке. В 2011 году вместе с двумя друзьями она начинает вести свой блог Wine Folly – издание, в котором мало букв, но много инфографики и ярких рисунков.

Она создает невероятные инфографики

«Я люблю картинку. Мне проще рассказывать свои истории визуально», – говорит Мадлен и создает свои творческие инфографики, которые помогают читателям путешествовать по миру вин.

Вот один из "винных путеводителей" Мадлен:

Сама Пакетт говорит, что использует множество ресурсов для создания своего уникального контента, будь то старинная коллекция книг о вине, доставшаяся ей от деда, или статистика, которую она отслеживает по всему миру.

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Мадлен, которую друзья называют “винным евангелистом среди хипстеров”, рассказывая о вине, часто проводит интересные аналогии и избегает пафосно-изящных сравнений.

Так, в одной из статей она пишет, что "великие" вина – как Porsche и Bugatti среди других автомобилей. "Их история – о потребителях, а не о вине. Такое вино не для ежедневного удовольствия. Его покупают, чтобы похвастаться, хотя иногда даже не понимают вкуса и не почувствуют разницы между ним и обычным вином."

Мадлен действительно весело и доступно рассказывает о вине / Фото инстаграм Мадлен Пакетт

И согласитесь, чтобы действительно почувствовать нюансы вина в бутылке за несколько сотен евро, надо иметь большой опыт дегустаций. Новичок, к сожалению, вряд ли способен оценить выдающееся вино.

Желаем вам замечательных вин, которые вы точно сможете оценить, и доступной информации о них.