Герої нашої добірки доводять, що справжня любов лише зміцнюється з роками. Вона як хороше вино – стає більш витонченою та просто прекрасною.

Джерело: Reddit Перед вами – 15 зворушливих фотографій старших людей, які не втратили свої почуття з роками. Вони любитимуть один одного до останнього подиху. Цікаво День Валентина: 5 ідей для романтичного побачення з вином Цей дідусь взяв з собою на обід фотографію покійної дружини "Мій дідусь помер кілька місяців тому. Я вперше з того часу зайшов до нього додому. Бабуся повішала в будинку їхні весільні наряди" "Недавно моя бабуся померла. Вони прожили разом понад 60 років. Дідусь відправив мені їхнє фото, щоб показати, як виглядає людина, коли закохана" Цікаво 10 несподіваних фактів про поцілунки, які вас здивують Вони досі люблять гарно розважатися! 70 років прекрасного кохання. Чоловік співав колискову своїй дружині кожного вечора перед сном. На фотографії справа він робить це востаннє. Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO Бабуся після операції на руці не могла робити собі зачіски. Але її коханий чоловік завжди допоможе! "Я побачив цю пару в одному із закладів. Жінка втратила свою пам’ять, тому чоловік терпляче допомагав їй заново вивчити алфавіт" Справжнє кохання завдовжки у 70 років! Дідусь постійно сидить біля 90-річної дружини, якій зробили операцію на серце Вони залишалися поруч до самого кінця... Як це мило! Вони досі тримаються за ручку, коли сплять Дідусь зробив сюрприз бабусі на 57-річницю весілля Давайте частіше обійматися! Кохання не гасне навіть після 54 років шлюбу!