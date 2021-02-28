20 кумедних весільних фотографій, які ви захочете повторити
З такими оригінальними весільними фотосесіями ви точно запам’ятаєте це свято на все життя.
Джерело:Bridal Guide
Ми зібрали 20 кумедних і надзвичайно оригінальних ідей для фотосесії на весіллі, дівич-вечорі та парубоцькій вечірці. Вони однозначно піднімуть вам настрій і надихнуть на найнесподіваніші світлини. Поїхали!
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Ого!
Ефектно!
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Оригінально!
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