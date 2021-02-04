Кожен з нас хоч раз ловив себе на негативних думках, які псують нам настрій і заважають насолоджуватись життям. Від таких думок потрібно негайно позбавлятись.

Джерело: huffpost

Важко зізнаватись, що дуже часто причини наших невдач у неправильних установках. Деякі з них можуть так сильно заволодіти нами, що практично отруюють нам життя. Перевірте, які з цих думок не давали вам наважитись на рішучий крок, псували настрій чи заважали дійти до мети.

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"Це могло статись тільки зі мною"

У нас часто виникає така думка, якщо сталась якась незначна невдача: запізнились на маршрутку, загубили ключі, розлили чай тощо. Це лише посилює ваше негативне ставлення до самого себе. Насправді це лише дрібниці, на яких точно не варто акцентуватись.

"Відкладу це на завтра"

Знаменита прокрастинація! Як же не хочеться виконувати роботу зараз, коли вас чекає улюблений серіал. Проте секрет успіху якраз у тому, щоб відразу виконувати обов'язкові завдання на день та відразу пробувати втілювати нові ідеї в життя, не відкладаючи. Інакше ви ризикуєте постійно бути у стресі у першому випадку, і проґавити шанс змінити своє життя – у другому.

Не варто відкладати усе на останній момент / Фото Pexels

"Я повинна була..."

Шкодувати про щось – це найгірше, як ви можете використати свій час. Що сталось, те вже сталось. Ви можете винести для себе уроки, зробити корисні висновки на майбутнє, але припиняйте весь час озиратись назад і знову й знову обдумувати, що б ви могли зробити у тій ситуації. Перед вами – ціле майбутнє.

Полиште весь час роздумувати над минулим / Фото Unsplash

"Я можу його змінити"

Не беріть на себе роль наставника чи месії для іншої, дорослої людини. У стосунках ви або приймаєте недоліки людини або ні. Інакше це призводить до сильного розчарування у людині, яка чомусь для вас не змінилась, хоча й не мала цього робити.

"Чиєсь життя набагато краще за моє"

Часто нас змушують так думати соцмережі, де люди, здається, мають ідеальне насичене життя, люблячу родину та ніколи не втомлюються. Правда у тому, що кожен у соцмережах показує лише те, що хоче показати. Ви ніколи не побачите проблем іншої людини та її переживань, але вони є у кожного.

Соцмережі часто змушують нас почуватись невдахами / Фото Unsplash

"Або ідеально, або ніяк"

Це поширена проблема перфекціоністів, через що вони часто не наважуються на спонтанні чи ризиковані рішення. Проте в очікуванні на ідеальну можливість, так і не вдасться здобути новий досвід і цінні знання. На початку всі допускають помилки і натрапляють на невдачі – це нормально. "Краще неідеальна дія, аніж ідеальна бездіяльність".

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"Я не повинна це відчувати"

Намагаючись виглядати "хорошою дівчинкою" чи просто відповідати вимогам суспільства, ми можемо задавлювати у собі такі негативні емоції як злість, агресію, ревнощі, заздрість тощо. Проте людина не може обирати, що їй відчувати, вона це не контролює. А от постійне придушення емоцій може негативно вплинути на здоров'я.

Не варто приховувати свої емоції / Фото Unsplash

"Турбота про себе – для егоїстів"

Не варто почуватись винними за те, що ви ставите свої потреби вище за потреби інших людей. Якщо ви дуже хочете допомагати іншим, то спершу відновіть свої ресурси, а лише потім приділяйте увагу іншим людям. Навіть у материнстві на першому місті має стояти психологічний стан матері. Бо щаслива мама – щаслива й дитина, яка це відчуває.

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"Я буду щаслива, коли..."

...коли знайду нову роботу, коли схудну, коли знайду хлопця, коли переїду на іншу квартиру. Мати ціль у житті – це чудово. Проте ваше життя проходить, поки ви очікуєте певної точки, з якої вже можете бути щасливою. Радійте тим маленьким діям, які ви робити для досягання своєї цілі: ви проходите нові курси, займаєтесь спортом чи зареєструвались у тіндері.

Не чекайте ідеального моменту – ви вже прекрасні / Фото Unsplash

"Вже занадто пізно"

Не існує ідеального моменту для того, щоб почати щось нове. Коли вам здається, що ви вже занадто доросла, щоб змінювати професію, чи занадто сімейна, щоб почати подорожувати, ви просто не хочете виходити зі своєї зони комфорту. Не зациклюйтесь на тому, що думають інші, адже правильний момент для початку настане тоді, коли ви цього захочете.