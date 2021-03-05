Мерщій у відпустку: 10 тривожних ознак того, що вам пора відпочити

У постійній метушні, робочих зустрічах, домашній рутині та планах ми забуваємо прислухатись до свого тіла. А, можливо, воно вже давно подає вам точні сигнали й буквально волає: "Візьми вихідний!".

Розповідаємо, за якими ознаками можна зрозуміти, що ви перевтомились. Якщо кілька пунктів з перечислених у вас збігаються, можливо, час відкласти усі турботи та взяти кілька днів вихідних або ж запланувати відпустку.

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Ви часто хворієте

Постійний стрес погано впливає на наш імунітет. Тому ваш організм сам намагається зробити все, щоб ви нарешті пригальмували і знайшли час для відпочинку. Звідси й постійні хвороби, які ні в якому разі не можна переносити "на ногах", адже так ви лише погіршуєте ситуацію.

Стрес погано впливає на імунітет / Фото Pexels

Ви постійно думаєте про роботу

Робота займає усі ваші думки. За обідом ви машинально їсте, поки думаєте над вирішенням завдання, перед сном ви знову і знову прокручуєте робочі ситуації, а зранку прокидаєтесь зі звітом перед очима. Це точна ознака того, що на деякий час пора відійти від робочих справ.

Ви робите дурні помилки

Раніше вас можна було похвалити за уважність до деталей, а зараз робите набагато більше помилок, ніж раніше? Можливо, через стрес ви стали менш сконцентрованою. Саме тому ви тепер по кілька разів перечитуєте текст у документі чи не відразу розумієте, що вам говорять. Пора відкласти роботу і трохи перезавантажитись.

Не можете зосередитись і все валиться з рук / Фото Freepik

У вас постійно болить голова

Постійний головний біль може бути й ознакою певної хвороби. Проте часто голова тріщить від роботи за комп'ютером і постійного зосередження. Багато хто навіть мириться з головним болем, сприймаючи це як частину робочого дня. Не варто так робити: можливо організм повідомляє, що ви перепрацьовуєте.

Безсоння

Ви постійно хочете спати, протягом дня сильно втомлюєтесь і вже під вечір просто валитесь з ніг – сил не вистачає навіть на улюблену книгу. Проте як тільки ви лягаєте у ліжко, сон – як рукою зняло. Важко засинаєте, прокидаєтесь кілька разів за ніч, а зранку ви встаєте з ліжка вже втомлені такою безсонною ніччю. Просто замкнене коло.

Безсоння – також одна з ознак перевтоми / Фото Pexels

Вас легко роздратувати

Постійний стрес так сильно давить на психіку, що залишатись холоднокровним і спокійно реагувати на буденні ситуації майже неможливо. Навіть найменша невдача чи слова іншої людини, на які раніше ви просто посміхались, зараз виводить вас з рівноваги й викликає бурю емоцій. Різкі зміни настрою – це також тривожний дзвінок.

Ви усе забуваєте

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Ваше життя перетворилось на постійні пошуки ключів вдома, телефону на роботі чи роздратування через вічно загублені/забуті речі в транспорті. Ви не можете згадати, чим займались вчора, ба, навіть, по що ви прийшли у цю кімнату. Погана робота пам'яті має насторожити вас.

Вам важко згадати навіть прості речі / Фото Freepik

Проблем з апетитом

Раніше ви прокидались з відчуттям голоду, а зараз зовсім припинили їсти зранку? Або ж навпаки – тепер ви з'їдаєте вдвічі більшу порцію, ніж кілька тижнів тому? А, можливо. ви почали купувати чипси, газовану воду та інші шкідливі продукти, на які колись і не дивились? До будь-яких змін у харчовій поведінці варто придивитись і подумати, чим вони викликані.

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Вас не цікавить улюблена справа

Ще нещодавно ви із задоволенням ходили з друзями в кіно, малювали вдома чи виконували робочі завдання, а зараз навіть дивитись не хочеться у сторону цих занять. Апатія до того, що раніше приносило вам задоволення може бути як ознакою перевтоми, так і навіть депресії.

Апатія – це ознака перевтоми / Фото Unsplash

Ви маєте поганий вигляд

Ну і нарешті просто подивіться у дзеркало. Бачите втомлену людину, які важко навіть посміхнутись? Стрес добре попрацював. А уявіть, як з вашого обличчі зникнуть усі ці синці та мішки під очима і повернеться розслаблена посмішка після того, як ви як слід відпочинете.