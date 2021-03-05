Мерщій у відпустку: 10 тривожних ознак того, що вам пора відпочити

Джерело:24 канал
У постійній метушні, робочих зустрічах, домашній рутині та планах ми забуваємо прислухатись до свого тіла. А, можливо, воно вже давно подає вам точні сигнали й буквально волає: "Візьми вихідний!".
Розповідаємо, за якими ознаками можна зрозуміти, що ви перевтомились. Якщо кілька пунктів з перечислених у вас збігаються, можливо, час відкласти усі турботи та взяти кілька днів вихідних або ж запланувати відпустку.
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Постійний стрес погано впливає на наш імунітет. Тому ваш організм сам намагається зробити все, щоб ви нарешті пригальмували і знайшли час для відпочинку. Звідси й постійні хвороби, які ні в якому разі не можна переносити "на ногах", адже так ви лише погіршуєте ситуацію.
Стрес погано впливає на імунітет / Фото Pexels
Робота займає усі ваші думки. За обідом ви машинально їсте, поки думаєте над вирішенням завдання, перед сном ви знову і знову прокручуєте робочі ситуації, а зранку прокидаєтесь зі звітом перед очима. Це точна ознака того, що на деякий час пора відійти від робочих справ.
Раніше вас можна було похвалити за уважність до деталей, а зараз робите набагато більше помилок, ніж раніше? Можливо, через стрес ви стали менш сконцентрованою. Саме тому ви тепер по кілька разів перечитуєте текст у документі чи не відразу розумієте, що вам говорять. Пора відкласти роботу і трохи перезавантажитись.
Не можете зосередитись і все валиться з рук / Фото Freepik
Постійний головний біль може бути й ознакою певної хвороби. Проте часто голова тріщить від роботи за комп'ютером і постійного зосередження. Багато хто навіть мириться з головним болем, сприймаючи це як частину робочого дня. Не варто так робити: можливо організм повідомляє, що ви перепрацьовуєте.
Ви постійно хочете спати, протягом дня сильно втомлюєтесь і вже під вечір просто валитесь з ніг – сил не вистачає навіть на улюблену книгу. Проте як тільки ви лягаєте у ліжко, сон – як рукою зняло. Важко засинаєте, прокидаєтесь кілька разів за ніч, а зранку ви встаєте з ліжка вже втомлені такою безсонною ніччю. Просто замкнене коло.
Безсоння – також одна з ознак перевтоми / Фото Pexels
Постійний стрес так сильно давить на психіку, що залишатись холоднокровним і спокійно реагувати на буденні ситуації майже неможливо. Навіть найменша невдача чи слова іншої людини, на які раніше ви просто посміхались, зараз виводить вас з рівноваги й викликає бурю емоцій. Різкі зміни настрою – це також тривожний дзвінок.Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO
Ваше життя перетворилось на постійні пошуки ключів вдома, телефону на роботі чи роздратування через вічно загублені/забуті речі в транспорті. Ви не можете згадати, чим займались вчора, ба, навіть, по що ви прийшли у цю кімнату. Погана робота пам'яті має насторожити вас.
Вам важко згадати навіть прості речі / Фото Freepik
Проблем з апетитом
Раніше ви прокидались з відчуттям голоду, а зараз зовсім припинили їсти зранку? Або ж навпаки – тепер ви з'їдаєте вдвічі більшу порцію, ніж кілька тижнів тому? А, можливо. ви почали купувати чипси, газовану воду та інші шкідливі продукти, на які колись і не дивились? До будь-яких змін у харчовій поведінці варто придивитись і подумати, чим вони викликані.
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Ще нещодавно ви із задоволенням ходили з друзями в кіно, малювали вдома чи виконували робочі завдання, а зараз навіть дивитись не хочеться у сторону цих занять. Апатія до того, що раніше приносило вам задоволення може бути як ознакою перевтоми, так і навіть депресії.
Апатія – це ознака перевтоми / Фото Unsplash
Ну і нарешті просто подивіться у дзеркало. Бачите втомлену людину, які важко навіть посміхнутись? Стрес добре попрацював. А уявіть, як з вашого обличчі зникнуть усі ці синці та мішки під очима і повернеться розслаблена посмішка після того, як ви як слід відпочинете.