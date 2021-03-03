Чому не можна важитися увечері: застереження від лікаря
Ви зробите собі справжню "ведмежу послугу", якщо ставатимете на вагу ввечері або вночі. Так можна отримати дещо хибні дані про власні кілограми.
Джерело:Pop Sugar
Вечірнє або нічне зважування може викликати зайву тривогу: вам буде здаватися, що ви наїли лишні кілограми. Але не переживайте – увечері ми завжди важимо дещо більше через неперетравлену в організмі їжу. Зранку вона виходить природним чином.
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До ранку більша частина їжі, яку ви споживали напередодні, переварюється і перетворюється у відходи, – пояснює докторка медицини та сертифікований терапевт із Нью-Йорка Акуа Ампаду.
Тому найкращий час, щоб зважитися – це ранковий період. Перед цим не забудьте сходити в туалет та утримайтеся від їжі та води. Так дані будуть найточнішими.
Увечері ми завжди важимо більше / Фото Unsplash
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Вона поділилася кількома порадами, як правильно зважуватися:
- Вага має перебувати на твердій поверхні (не килимок).
- Рівномірно розставте ступні по центру ваги під час зважування.
- Залишайтеся нерухомими в цей момент.
- Зважуйтеся в одну й ту ж годину кожного дня – так легше фіксувати результати.
За словами доктора Ампаду, не всім підходить щоденне зважування. Це може погіршити ваш емоційний та психологічний стан, якщо занадто зациклюватися на цифрах. В такому випадку вона рекомендує регулярні щотижневі зважування.
Однак така процедура завадить детально відстежувати процес схуднення: є ймовірність отримати хибні дані, що можна побачити на фотографії нижче.
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