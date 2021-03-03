Вы сделаете себе настоящую "медвежью услугу", если будете становиться на весы вечером или ночью. Так можно получить несколько ложные данные о своих килограммах.

Вечернее или ночное взвешивания может вызвать излишнюю тревогу: вам будет казаться, что вы наели лишние килограммы. Но не переживайте – вечером мы всегда весим несколько больше из-за непереваренной в организме пищи. Утром она выходит естественным образом

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К утру большая часть пищи, которую вы потребляли накануне, переваривается и превращается в отходы, – объясняет доктор медицины и сертифицированный терапевт из Нью-Йорка Акуа Ампаду.

Поэтому лучшее время, чтобы взвешиваться – это утренний период. Перед этим не забудьте сходить в туалет и воздержитесь от пищи и воды. Так данные будут наиболее точными.

Вечером мы всегда весим больше / Фото Unsplash

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Она поделилась несколькими советами, как правильно взвешиваться:

Весы должны находиться на твердой поверхности (не коврик).

(не коврик). Равномерно расставьте ступни по центру весов во время взвешивания.

расставьте ступни по центру весов во время взвешивания. Оставайтесь неподвижными в этот момент.

в этот момент. Взвешивайтесь в один и тот же час каждый день – так легче фиксировать результаты.

По словам доктора Ампаду, не всем подходит ежедневное взвешивание. Это может ухудшить ваше эмоциональное и психологическое состояние, если слишком зацикливаться на цифрах. В таком случае она рекомендует регулярные еженедельные взвешивания.

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Однако такая процедура помешает детально отслеживать процесс похудения: есть вероятность получить ложные данные, что можно увидеть на фотографии ниже.