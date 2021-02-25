Главный секрет невероятного похудения британки на 44 килограмма – неожиданная схема приготовления пищи, отказ от шоколада и тренировки.

Виктория Боуэн – прекрасная мама двоих детей и очень целеустремленная женщина. Ранее она весила около 120 килограмм, а сейчас – всего 76.

Интересно Секрет идеального тела: диетолог раскрыла 6 базовых принципов, которым может следовать каждый

Путь к стройному телу был действительно непростым. Но женщина понимала, что вынуждена это сделать. Ведь она не могла играться с любимыми сынами из-за лишнего веса. Были и довольно "комические ситуации".

Как сейчас выглядит Виктория / Фото Instagram tor.gets.fit

Я очень хорошо помню момент, когда решила изменить образ жизни. Тогда мы с Шенноном (муж, – Life 24) были в парке с детьми. Он бегал вместе с ними на площадке, а я осталась лежать на коврике. Понимаете, я физически не могла играть с ними так, как мой муж. Мне нужна была помощь, чтобы подняться, потому что мои колени просто не выдерживали. Уже на следующий день я начала свой путь похудения, – рассказывает Виктория.

Сначала женщина ввела достаточно небольшие изменения в питании: больше овощей – меньше жареного и другой вредной пищи. Также она полностью распрощалась со своим любимым шоколадом.

Но самым большим открытием для Виктории стала интересна схема приготовления блюд. Она не занимала много времени.

Интересно Женщина родила 22 детей за 31 год: как это изменило ее жизнь

Женщина заранее планировала все меню на неделю и готовила большинство блюд только в воскресенье. По ее словам, это секретное "оружие", которое помогло ей правильно подсчитывать калории и не сидеть полдня на кухне.

Меню Виктории на 5 дней / Фото Instagram tor.gets.fit

Я тратила всего час на приготовление своего меню на неделю. Это – завтрак, обед и часть ужина на следующие 5 дней. Я всем рекомендую так делать, – утверждает Виктория.

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

Здоровое питание женщина совмещала вместе с прогулками с детьми и тренажерным залом. А потом – начала заниматься фитнесом.

Невероятное перевоплощение / Фото Instagram tor.gets.fit

Моя жизнь полностью перевернулась на 180 градусов. Теперь мне не стыдно выходить из дома – у меня прекрасная жизнь. Похудение вернуло уверенность в себе, – заключает Виктория Боуэн.