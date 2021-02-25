Британская семья Редфордов потратила уже более 1 миллиона фунтов стерлингов на своих детей. Это немного, если узнать, что у 46-летней Сью и ее мужа Ноэля аж 11 дочерей и 10 сыновей.

Женщина была беременной аж 22 раза – это 16,5 лет своей жизни. Ее первенец появился на свет в 1989 году, а последний ребенок недавно – в 2020-м. Один из сыновей Сью был мертворожденным, поэтому у пары сейчас 21 ребенок. Кратчайшие роды женщины длились всего лишь 45 минут. Самые длинные были невероятно сложными – аж 36 часов.

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Сью Редфорд – мать 22 детей / Фото Instagram theradfordfamily

Сейчас Редфорды живут в бывшем доме для престарелых, рассчитанном на 10 человек. Трое детей уже достаточно выросли, чтобы жить самостоятельно. Но в доме все равно довольно мало места. Один из сыновей Сью и Ноэля в шутку просил родителей просто остановиться.

Мне кажется, что в нашем доме уже не хватает свободного места. В конце концов вы собираетесь когда-нибудь остановиться? – шутил 13-летний Джош.

Глава семейства Ноэль имеет собственную кондитерскую, которая временно закрылась из-за пандемии. Однако он наладил онлайн-продажи выпечки, из-за чего доходы выросли более чем вдвое. Впрочем, мужчина старается не думать, сколько денег уходит на содержание семьи. Ведь только на еду и уход за домом они тратят около 30 тысяч фунтов стерлингов в год.

Жизнь Сью также довольно непростая. Женщина несколько раз в день убирает квартиру. А ее большая проблема – это стирка. Пришлось приобрести промышленную стиральную машинку на 18 килограмм.

Редфорды ежедневно выпивают более 7 литров молока и съедают 4 буханки хлеба. Среди других расходов: 80 йогуртов, три тюбика зубной пасты и 24 рулона туалетной бумаги в неделю. А если на ужин готовят сосиски, то нужно 56 штук.

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Еще один серьезный "удар" по семейному бюджету – дни рождения. По оценкам Ноэля, они потратили от 70 до 90 тысяч фунтов стерлингов на подарки после появления первого сына Криса.

Большое-большое семейство / Фото Instagram theradfordfamily

Другое испытание для семейства – девять детей в возрасте до 10 лет. Родители каждый день должны вкладывать их спать и успокаивать. После пандемии все несколько осложнилось: дети целыми днями сидели дома, поэтому Ноэль и Сью потратили много усилий и нервов, чтобы их дисциплинировать.

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Несмотря на все, родители очень радуются, что судьба подарила им такую ​​большую семью.

Дети – это наша роскошь. Этого никогда не купишь за деньги, – утверждает отец семейства.