Британка спокойно шла на работу, а вернулась домой с ребенком. Как оказалось – у нее случилась редкая бессимптомная беременность. Женщина даже ни о чем не догадывалась.

Случай произошел в середине февраля в британском городе Бангор. 25-летняя Делит Джонс вышла из дома и почувствовала себя очень плохо.

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Все было похоже на острый приступ боли в животе. Женщина сразу позвонила родным.

У меня были такие боли раньше, поэтому подумала, что это что-то похожее. Я сразу позвонила маме и сестре, чтобы они пришли мне на помощь, – рассказывает Делит.

Деліт та її хлопець Дін / Фото Instagram

Сестра Кейт сразу заподозрила что-то неладное. Поэтому вызвала скорую помощь. Девушка думала, что в Делит приступ аппендицита. Но все оказалось гораздо интереснее.

Мы приехали помочь, ведь Делит действительно было плохо. Когда она сказала, что рожает, то засмеялись. Насколько мы были шокированы, когда это оказалось правдой. Делит вообще не знала, что была беременна, – рассказывает сестра Кейт.

Медики сразу подтвердили, что начались роды. Доехать до больницы не удалось – Делит начала рожать на стоянке возле супермаркета, где работает ее парень Дин, который тоже ничего не подозревал.

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Все прошло успешно. Новорожденного мальчика сразу обследовали в больнице – он полностью здоров. Сейчас пара привыкает к тому, что их уже трое.

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Ребенок полоностью здоров / Фото Dean Stawman / Asda

Незамеченная беременность – редкое состояние, когда женщина вообще не подозревает, что беременна. Такое может продолжаться до самых родов, как это произошло с Делит.

Вот несколько фактов об этом явлении от профессорки акушерства в Университете Стерлинга Хелен Чейне, которая поделилась ими с ВВС.