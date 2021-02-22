Ученые назвали 5 вещей, которые объединяют все счастливые пары
Пары годами пытаются найти ответ на вопрос: в чем секрет долгих и счастливых отношений? Исследования показали, что хотя все люди разные, но есть и нечто общее у всех пар, которые довольны своими отношениями.
Источник:Well and good
Ученые проанализировали 43 исследования с участием более 11 тысяч пар, чтобы узнать, какие же черты объединяют все длительные и успешные отношения. И им удалось выявить 5 общих признаков. При этом ценности или характер людей не играет здесь совсем никакой роли!
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Эксперт по отношениям Тамми Нельсон объяснила, что означает каждый из этих пунктов.
Доверие к партнеру
Если вы до конца не верите, что любимому действительно важны эти отношения, у вас могут возникнуть страх расставания без всякой на то причины. Вы должны действительно доверять этому человеку и быть уверены – он относится к этому серьезно.
Если вы верите, что несмотря на все невзгоды он стремится оставаться с вами – можете расслабиться. Ваши отношения выдержат все, даже пандемии,
– говорит Тамми Нельсон
Быть благодарными
В действительно счастливых парах партнеры ценят друг друга. Важно, чтобы это было взаимно и тогда, когда вам это действительно нужно. В отношениях вы получите больше положительных эмоций, привязанности и внимания, если будете ценить своего партнера за то, что он для вас делает и за то, кто он есть.
Будьте благодарны своему партнеру / Фото Unsplash
Секс не на последнем месте
Эксперт считает, что сексуальное удовольствие это один из основных столбов, на котором стоят романтические отношения и называет секс "клеем, который поддерживает долговременные отношения".
Секс может объединить пару, когда другие жизненные проблемы ухудшают их общение и повседневную жизнь,
– говорит Нельсон
Удовольствие другого тоже важно
Если вы чувствуете себя сексуально удовлетворенной человеком, убедитесь, что так же чувствует себя и ваш партнер. Эксперт призывает не просто заниматься любовью, а говорить об этом, узнавать о проблемах и обсуждать пути решения. В конце концов, удовлетворенный партнер может повысить и вашу самооценку тоже.
Вы оба должны быть довольны вашими интимными отношениями / Фото Unsplash
Как вы решаете конфликты
Не существует идеальных отношений. Конфликты неизбежны, и это – нормально. Самое важное для пары – научиться их решать
Если пара может решить свои конфликты и спокойно закончить ссоры, они, скорее всего, останутся вместе и будут счастливы,
– рассказывает Тамми Нельсон
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