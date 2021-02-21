В наше время пойти на свидание очень легко – познакомились с человеком, договорились о встрече и пошло-поехало. Но еще 100 лет назад это было настоящим испытанием, которое проходил не каждый.

Источник: The List

Мы расскажем вам, как изменились романтические встречи за более чем 100 лет: от своеобразных "смотрин" в присутствии родителей женщины до современных знакомств в Интернете.

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Когда возникли свидание?

Концепция свиданий зародилась в начале ХХ века. К тому времени все было гораздо более формально – женщины встречались с мужчинами в присутствии родителей. Они вместе подбирали того "рыцаря сердца", который лучше всего подойдет для молодой женщины. Если у него было хорошее финансовое и социальное положение – это просто "бомба". Скорее жениться!

Но все в жизни меняется. В начале 1900-х годов влюбленные начали выходить на публику без всякого присмотра родителей. Впрочем, основной целью всех отношений был брак. Если ходите вместе – то надо жениться.

Варианты, когда пара встречается несколько лет и только потом идет под венец, не рассматривались. Современному человеку трудно было бы жить в те времена, правда?

Как свидания победило старые традиции ухаживания

Понятно, что не все изменилось в один момент. Достаточно знаковым элементом 1910-х годов был образ джентльмена, который звонит в дверь.

Если мужчина заинтересовался юной леди, он должен был действовать по определенному "протоколу": прийти в дом девушки, постучать в дверь и надеяться, что его впустят. Это было еще то ухаживания!

Справжній джентльмен мав бути дуже терплячим / Фото Getty Images

Затея считалась успешной, если человек получил приглашение на последующие визиты. Это означало, что родители девушки позволили ему зайти к ней еще раз в строго определенное время.

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Однако неоднозначные традиции ухаживания со временем просто-напросто исчезли. Они "проиграли" обычным свиданием. Ведь самое большое преимущество последнего – свобода. Отношения перестали ограничиваться определенными нормами и препятствиями. Люди хотели больше романтики и любви перед тем, как решиться на брак.

Но что спровоцировало такие культурные изменения? Причин достаточно много. Но все можно объяснить стремительным развитием тогдашнего общества.

Различные учреждения и процессы – такие как школа, высшие учебные новые рабочие места – стали более заметными в жизни молодых мужчин и женщин. Это позволяло им увеличить количество потенциальных партнеров для свиданий. Основной целью свидания стало желание развлечься, а не найти партнера для брака, – пишет автор книги "Энциклопедия гендера и общества" Джоди О'Брайен.

1950-е – первые проявления сексуальности

Пока в СССР секса не было, на Западе он активно "проникает" в обычные свидания.

Еще в начале ХХ века эту тему вообще открыто не обсуждали. Как утверждает госпожа О'Брайен, "секс был десексуализирован" и зарезервирован для брака. Но проходит каких-то 50 лет – и все в корне меняется.

У 50-х роках пари стають розкутішими / Фото Getty Images

Это был вопрос времени, когда секс перестанет быть столь табуированным в обществе. Именно в 50-х годах на Западе эта тема поднимается на новый уровень.

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Сейчас, когда люди вспоминают о 50-х годах, то склонны считать этот период чистым и идеальным. Но в действительности это было время сексуальных изменений, который привело к резкому увеличению населения.

Но подождите – были еще и 60-е годы.

1960-е – свободная любовь

Если в 50-е годы люди начали экспериментировать с сексом, то в 60-е происходит настоящий сексуальный бум. Молодежь боролась против старых традиций и условностей, поэтому началась невероятная "революция".

60-ті – це було дуже гаряче / Фото Getty Images

Для молодежи 1960-х различные ограничения остались в прошлом. Многие женщины принимали противозачаточные таблетки, чтобы предотвратить беременность. Они свободно исследовали собственные сексуальные ощущения. Секс до брака уже не был табу. Молодые люди ценили преимущества "свободной любви" – секс без серьезных обязательств, – делился своими впечатлениями об этой эпохе писатель Эдмунд Линдоп.

Словом, никаких правил – делаем то, что хотим и когда хотим.

Технологии и свидание

Как только в нашу жизнь ворвался Интернет – свидание сразу изменились. Началось все с небольших сайтов знакомств, которые переросли в масштабные соцсети. Не стоит забывать и о различных тематических приложения вроде Badoo или Tinder.

Свидания сегодня иногда такие предсказуемые / Фото Pixabay

Сейчас знакомствами в Facebook или Instagram уже никого не удивишь. Это норма, к которой все привыкли. Поэтому весьма интересно, что ожидает на свидания через 20-30 лет. Возможно, они будут в виртуальной реальности? Поживем – увидим.