У наш час піти на побачення дуже легко – познайомилися з людиною, домовилися про зустріч і пішло-поїхало. Та ще 100 років тому це було справжнім випробуванням, яке проходив не кожен.

Джерело: The List

Ми розповімо вам, як змінилися романтичні зустрічі за понад 100 років: від своєрідних "оглядин" в присутності батьків жінки до сучасних знайомств в Інтернеті.

Цікаво Кроме концертов: идеи музыкальных свиданий для настоящих меломанов – 9 интересных вариантов

Коли виникли побачення?

Концепція побачень зародилася на початках ХХ століття. До того часу все було значно формальніше – жінки зустрічалися із чоловіками в присутності батьків. Вони разом підбирали того "лицаря серця", який найкраще підійде для молодої дами. Якщо у нього було хороше фінансове та соціальне становище – це просто "бомба". Мерщій одружуватися!

Та все в житті міняється. На початках 1900-х років закохані почали виходити на публіку без жодного нагляду батьків. Втім, основною ціллю усіх стосунків був шлюб. Якщо вже ходите разом – то треба одружуватися.

Варіанти, коли пара зустрічається кілька років і тільки потім йде під вінець, не розглядалися. Сучасній людині важко було б жити у ті часи, еге ж?

Як побачення перемогло старі традиції залицяння

Зрозуміло, що не все змінилося в один момент. Досить знаковим елементом 1910-х років був образ джентльмена, який дзвонить у двері.

Якщо чоловік зацікавився юною леді, він мав діяти за певним "протоколом": прийти до будинку дівчини, постукати в двері та сподіватися, що його впустять. Це було ще те залицяння!

Справжній джентльмен мав бути дуже терплячим / Фото Getty Images

Затія вважалася успішною, якщо чоловік отримав запрошення на наступні візити. Це означало, що батьки дівчини дозволили йому завітати до неї ще раз у строго визначені години.

Цікаво 10 кумедних ляпів на День Валентина, які розсмішать кожного: фото

Однак неоднозначні традиції залицяння з часом просто-напросто зникли. Вони "програли" звичайним побаченням. Адже найбільша перевага останнього – свобода. Стосунки перестали обмежуватися певними нормами та перешкодами. Люди хотіли більше романтики та любові перед тим, як наважитися на шлюб.

Але що спровокувало такі культурні зміни? Причин досить багато. Та все можна пояснити стрімким розвитком тогочасного суспільства.

Різні заклади та процеси – такі як школа, вищі заклади, нові робочі місця – стали помітнішими у житті молодих чоловіків та жінок. Це дозволяло їм збільшити кількість потенційних партнерів для побачень. Основною ціллю побачення стало бажання розважитися, а не знайти партнера для шлюбу, – пише авторка книги "Енциклопедія гендеру та суспільства" Джоді О’Браєн.

1950-ті – перші прояви сексуальності

Поки в СРСР сексу не було, на Заході він активно "проникає" у звичайні побачення.

Ще на початку ХХ століття цю тему взагалі відкрито не обговорювали. Як стверджує пані О’Браєн, "секс був десексуалізований" та зарезервований для шлюбу. Але минає якихось 50 років – і все докорінно змінюється.

У 50-х роках пари стають розкутішими / Фото Getty Images

Це було питання часу, коли секс перестане бути настільки табуйованим у суспільстві. Саме в 50-х роках на Заході ця тема піднімається на новий рівень.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Зараз, коли люди згадують про 50-ті роки, то схильні вважати цей період чистим та ідеальним. Та насправді це був час сексуальних змін, який привів до різкого збільшення населення.

Але зачекайте – були ще 60-ті роки.

1960-ті – вільна любов

Якщо в 50-ті роки люди почали експериментувати із сексом, то в 60-ті стається справжній сексуальний бум. Молодь боролася проти старих традицій та умовностей, тому почалася неймовірна "революція".

60-ті – це було дуже гаряче / Фото Getty Images

Для молоді 1960-х різні обмеження залишилися в минулому. Багато жінок приймали протизаплідні таблетки, щоб запобігти вагітності. Вони вільно досліджували власні сексуальні відчуття. Секс до шлюбу вже не був табу. Молоді люди цінували переваги "вільної любові" – секс без серйозних зобов’язань, – ділився своїми враженнями про цю епоху письменник Едмунд Ліндоп.

Словом, жодних правил – робимо те, що хочемо і коли хочемо.

Технології і побачення

Як тільки в наше життя увірвався Інтернет – побачення одразу змінилися. Почалося все із невеликих сайтів знайомств, які переросли у масштабні соцмережі. Не варто забувати і про різні тематичні додатки на кшталт Badoo чи Tinder.

Побачення сьогодні інколи такі передбачувані / Фото Pixabay

Зараз знайомствами у Facebook чи Instagram вже нікого не здивуєш. Це норма, до якої всі звикли. Тому досить цікаво, що очікує на побачення через 20-30 років. Можливо, вони будуть у віртуальній реальності? Поживемо – побачимо.