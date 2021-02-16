День Валентина – прекрасне свято, яке зігріває душу усім закоханим. У це свято хочеться тепла, ніжних обіймів та пристрасних поцілунків. Але не всім так щастить – у героїв нашої добірки День закоханих завершився зовсім не радісно.

Джерело: Reddit Ми зібрали кумедні фотографії із Дня Валентина, які точно вас розвеселять. Люди хотіли романтично відсвяткувати це свято, але все пішло коту під хвіст. Цікаво 20 випадків, які доводять: зачіска може змінити жінку до невпізнаваності – фото "Хотіла спекти смачненьке печиво на День Валентина. Воно вийшло схожим на маленькі сідниці" Фото Reddit "Коханий надіслав мені солодощі на День Святого Валентина. Дякую прекрасній службі доставки – ось що приїхало!" Фото Reddit "Купив своїй дружині цей великий набір солодощів. Тільки вдома я згадав, що вона сіла на кето-дієту. Їй не можна солодкого..." Фото Reddit "Хотіли сфотографувати кота у вигляді валентинки. Йому це не дуже сподобалося" Фото Reddit ​Цікаво Правильно сваріться: 5 порад, які допоможуть зміцнити ваші стосунки "Такий подарунок на День Валентина зробила моя дочка" Фото Reddit "Хотіла приготувати сніданок на День Валентина. Ось що вийшло..." Фото Reddit Комусь не сподобався подарунок на День Валентина Фото Reddit "Знайомтесь – моя святкова вечеря на День Святого Валентина" Фото Reddit "Моя сусідка отримала подарунок на День закоханих з іншої країни. Так виглядає, що якась тваринка вирішила прогризти коробку" Фото Reddit "Випили смачного вина на День Валентина..."