10 забавных ляпов на День Валентина, которые рассмешат каждого: фото
День Валентина – прекрасный праздник, который согревает душу всем влюбленным. В этот день хочется тепла, нежных объятий и страстных поцелуев. Но не всем так везет – у героев нашей подборки День влюбленных завершился вовсе не радостно
Источник: Reddit
Мы собрали для вас забавные фотографии с Дня Валентина, которые точно вас развеселят. Люди хотели романтично отпраздновать этот праздник, но все пошло коту под хвост.
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"Купил своей жене этот большой набор сладостей. Только дома я вспомнил, что она села на кето-диету. Ей нельзя сладкого..."
Фото Reddit
"Хотели сфотографировать кота в виде валентинки. Ему это не очень понравилось"
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"Хотела приготовить завтрак на День Валентина. Вот что получилось..."
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Кому-то не понравился подарок на День Валентина
Фото Reddit
"Знакомьтесь – мой праздничный ужин на День Святого Валентина"
Фото Reddit
"Моя соседка получила подарок на День влюбленных из другой страны. Похоже, что какое-то животное решило прогрызть коробку"
Фото Reddit
"Выпили вкусного вина на День Валентина..."
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