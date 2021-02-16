День Валентина – прекрасный праздник, который согревает душу всем влюбленным. В этот день хочется тепла, нежных объятий и страстных поцелуев. Но не всем так везет – у героев нашей подборки День влюбленных завершился вовсе не радостно

Источник: Reddit Мы собрали для вас забавные фотографии с Дня Валентина, которые точно вас развеселят. Люди хотели романтично отпраздновать этот праздник, но все пошло коту под хвост. Интересно 20 случаев, которые доказывают: прическа может изменить женщину до неузнаваемости – фото "Хотела испечь вкусненькое печенье на День Валентина. Оно получилось похожим на маленькие ягодицы" Фото Reddit "Любимый прислал мне сладости на День Святого Валентина. Спасибо прекрасной службе доставки – вот что приехало!" Фото Reddit "Купил своей жене этот большой набор сладостей. Только дома я вспомнил, что она села на кето-диету. Ей нельзя сладкого..." Фото Reddit "Хотели сфотографировать кота в виде валентинки. Ему это не очень понравилось" Фото Reddit ​Цікаво Правильно сваріться: 5 порад, які допоможуть зміцнити ваші стосунки "Такой подарок на День Валентина сделала моя дочь" Фото Reddit "Хотела приготовить завтрак на День Валентина. Вот что получилось..." Фото Reddit Кому-то не понравился подарок на День Валентина Фото Reddit "Знакомьтесь – мой праздничный ужин на День Святого Валентина" Фото Reddit "Моя соседка получила подарок на День влюбленных из другой страны. Похоже, что какое-то животное решило прогрызть коробку" Фото Reddit "Выпили вкусного вина на День Валентина..."