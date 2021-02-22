Пари роками намагаються знайти відповідь на питання: у чому секрет довгих та щасливих стосунків? Дослідження показали, що хоч усі люди й різні, проте є й дещо спільне у всіх пар, які задоволені своїми стосунками.

Вчені проаналізували 43 дослідження за участі понад 11 тисяч пар, щоб дізнатись, які ж риси об'єднують усі тривалі та успішні стосунки. І їм вдалось виявити 5 спільних ознак. При цьому цінності чи характер людей не грає тут зовсім ніякої ролі!

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Експертка зі стосунків Таммі Нельсон пояснила, що означає кожен із цих пунктів.

Довіра до партнера

Якщо ви до кінця не вірите, що коханому справді важливі ці стосунки, у вас можуть виникнути страх розставання без жодної на те причини. Ви повинні справді довіряти цій людині і бути впевнені – він ставиться до цього серйозно.

Якщо ви вірите, що попри усі негаразди він прагне залишатись з вами – можете розслабитись. Ваші стосунки витримають усе, навіть пандемію,

– каже Таммі Нельсон

Бути вдячними

У справді щасливих парах партнери цінують один одного. Важливо, щоб це було взаємно і тоді, коли вам це дійсно потрібно. У стосунках ви отримаєте більше позитивних емоцій, прихильності та уваги, якщо цінуватимете свого партнера за те, що він для вас робить і за те, хто він є.

Будьте вдячні своєму партнеру / Фото Unsplash

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Секс не на останньому місці

Експертка вважає, що сексуальне задоволення це один з основних стовпів, на якому стоять романтичні відносини і називає секс "клеєм, який підтримує довготривалі стосунки".

Секс може поєднати пару, коли інші життєві проблеми погіршують їх спілкування та повсякденне життя,

– говорить Нельсон

Задоволення іншого теж важливе

Якщо ви відчуваєте себе сексуально задоволеною людиною, переконайтесь, що так само почувається і ваш партнер. Експертка закликає не просто займатись коханням, а говорити про це, дізнаватись про проблеми та обговорювати шляхи вирішення. Зрештою, задоволений партнер може підвищити і вашу самооцінку також.

Ви обоє повинні бути задоволені вашими інтимними стосунками / Фото Unsplash

Як ви вирішуєте конфлікти

Не існує ідеальних стосунків. Конфлікти неминучі, і це – нормально. Найважливіше для пари – навчитись їх вирішувати

Якщо пара може вирішити свої конфлікти і спокійно закінчити свої суперечки, вони, швидше за все, залишаться разом і будуть щасливими,

– розповідає Таммі Нельсон