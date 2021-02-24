Британка спокійно йшла на роботу, а повернулася додому із дитиною. Як виявилося – у неї трапилася рідкісна безсимптомна вагітність. Жінка навіть ні про що не здогадувалася.

Випадок стався в середині лютого у британському місті Бангор. 25-річна Деліт Джонс вийшла з дому і відчула себе дуже погано.

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Все було схоже на гострий приступ болю в животі. Жінка одразу подзвонила рідним.

В мене були такі болі раніше, тому подумала, що це щось схоже. Я одразу подзвонила мамі та сестрі, щоб вони прийшли мені на допомогу, – розповідає Деліт.

Делит и ее парень Дин / Фото Instagram

Сестра Кейт одразу запідозрила щось недобре. Тому викликала швидку допомогу. Дівчина думала, що в Деліт приступ апендициту. Але все виявилося значно цікавіше.

Ми приїхали допомогти, адже Деліт справді було погано. Коли вона сказала, що народжує, то засміялися. Наскільки ж ми були шоковані, коли це виявилося правдою. Деліт взагалі не знала, що була вагітною, – розповідає сестра Кейт.

Медики одразу підтвердили, що почалися роди. Довезти дівчину до лікарні не вдалося – Деліт почала народжувати на стоянці біля супермаркету, де працює її хлопець Дін, який теж нічого не підозрював.

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Все пройшло успішно. Новонародженого хлопчика одразу обстежили в лікарні – він повністю здоровий. Зараз пара звикає до того, що їх вже троє.

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Дитина повністю здорова / Фото Dean Stawman / Asda

Непомічена вагітність – рідкісний стан, коли жінка взагалі не підозрює, що вагітна. Таке може продовжуватися до самих родів, як це сталося із Деліт.

Ось кілька фактів про це явище від професорки акушерства в Університеті Стерлінга Гелен Чейне, яка поділилася ними із ВВС.