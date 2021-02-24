Жінка народила на стоянці супермаркету: вона не знала, що вагітна
Британка спокійно йшла на роботу, а повернулася додому із дитиною. Як виявилося – у неї трапилася рідкісна безсимптомна вагітність. Жінка навіть ні про що не здогадувалася.
Джерело:Metro
Випадок стався в середині лютого у британському місті Бангор. 25-річна Деліт Джонс вийшла з дому і відчула себе дуже погано.
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Все було схоже на гострий приступ болю в животі. Жінка одразу подзвонила рідним.
В мене були такі болі раніше, тому подумала, що це щось схоже. Я одразу подзвонила мамі та сестрі, щоб вони прийшли мені на допомогу, – розповідає Деліт.
Делит и ее парень Дин / Фото Instagram
Сестра Кейт одразу запідозрила щось недобре. Тому викликала швидку допомогу. Дівчина думала, що в Деліт приступ апендициту. Але все виявилося значно цікавіше.
Ми приїхали допомогти, адже Деліт справді було погано. Коли вона сказала, що народжує, то засміялися. Наскільки ж ми були шоковані, коли це виявилося правдою. Деліт взагалі не знала, що була вагітною, – розповідає сестра Кейт.
Медики одразу підтвердили, що почалися роди. Довезти дівчину до лікарні не вдалося – Деліт почала народжувати на стоянці біля супермаркету, де працює її хлопець Дін, який теж нічого не підозрював.
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Все пройшло успішно. Новонародженого хлопчика одразу обстежили в лікарні – він повністю здоровий. Зараз пара звикає до того, що їх вже троє.
Дитина повністю здорова / Фото Dean Stawman / Asda
Непомічена вагітність – рідкісний стан, коли жінка взагалі не підозрює, що вагітна. Таке може продовжуватися до самих родів, як це сталося із Деліт.
Ось кілька фактів про це явище від професорки акушерства в Університеті Стерлінга Гелен Чейне, яка поділилася ними із ВВС.
- Приблизно одна із 2500 жінок має непомічену вагітність.
- У Британії кожного року фіксують близько 300 таких пологів.
- Цей феномен ще досліджують. Але одна з можливих причин – стрес.
- Це може статися із жінками, в яких нерегулярні місячні.
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