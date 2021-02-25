Британська сім’я Редфордів витратила вже понад 1 мільйон фунтів стерлінгів на своїх дітей. Це небагато, якщо дізнатися, що у 46-річної С’ю та її чоловіка Ноеля аж 11 дочок та 10 синів.

Жінка була вагітною аж 22 рази – це 16,5 років свого життя. Її первісток з’явився на світ у 1989 році, а остання дитина нещодавно – у 2020-му. Один із синів С’ю був мертвонародженим, тому у пари зараз 21 дитина. Найкоротші роди жінки тривали всього лиш 45 хвилин. Найдовші були неймовірно складними – аж 36 годин.

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С’ю Редфорд – мама 22 дітей / Фото Instagram theradfordfamily

Зараз Редфорди живуть у колишньому будинку для літніх людей, розрахованому на 10 осіб. Троє дітей вже достатньо виросли, щоб жити самостійно. Але в домі все одно досить мало місця. Один із синів С’ю та Ноеля жартома просив батьків просто зупинитися.

Мені здається, що в нашому домі вже не вистачає вільного місця. Урешті-решт ви збираєтеся колись зупинитися? – жартував 13-річний Джош.

Глава сімейства Ноель має власну кондитерську, яка тимчасово закрилася через пандемію. Однак він налагодив онлайн-продаж випічки, через що доходи зросли в понад два рази. Утім, чоловік старається не думати, скільки грошей йде на утримання сім’ї. Адже лише на їжу та догляд за будинком вони витрачають близько 30 тисяч фунтів стерлінгів на рік.

Життя С’ю теж досить непросте. Жінка кілька разів на день прибирає квартиру. А її найбільша проблема – це прання. Довелося придбати промислову пральну машинку на 18 кілограм.

Редфорди щодня випивають понад 7 літрів молока та з’їдають 4 буханки хліба. Серед інших витрат: 80 йогуртів, три тюбики зубної пасти та 24 рулони туалетного паперу на тиждень. А якщо на вечерю готують сосиски, то потрібно 56 штук.

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Ще один серйозний "удар" по сімейному бюджету – дні народження. За оцінками Ноеля, вони витратили від 70 до 90 тисяч фунтів стерлінгів на подарунки після появи першого сина Кріса.

Велике-велике сімейство / Фото Instagram theradfordfamily

Інше випробування для сімейства Редфордів – дев’ять дітей віком до 10 років. Батьки кожного дня мусять вкладати їх спати та заспокоювати. Після пандемії все дещо ускладнилося: діти цілими днями сиділи дома, тому Ноель та С’ю витратили багато зусиль та нервів, щоб їх дисциплінувати.

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Попри все, батьки дуже тішаться, що доля подарувала їм таку велику сім’ю.

Діти – це наша розкіш. Цього ніколи не купиш за гроші, – стверджує батько сімейства.