10 веселих фотографій з юності, на які людям досі соромно дивитися

3 серпня 2021 , 09:09
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Джерело:

Reddit

Погодьтеся, в кожного є старенькі фотографії з дитинства чи підліткового віку, на які трохи соромно дивитися. Те, що тоді вважалося крутим і нестандартним, зараз виглядає трохи дивно.

Герої нашої добірки вирішили поділитися такими кумедними фотографіями з користувачами розважального ресурсу Reddit. В цих знімках є свій шарм: на них можна побачити, наскільки змінилися мода, зачіски та й сама фотографія всього лиш за 10-20 років.

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На цій фотографії прекрасне все

Фото reddit KellanGP

"2006 рік, шкільний альбом. Коли я стояв в черзі на фотографію, жінка сказала, що я не можу так фотографуватися. Я відповів, що це родимка. А вона: "О ні. Мені дуже шкода". Звісно, це не родимка

Фото reddit deputy_gunslinger

"Я випадково повернув у моду зачіску з 80-х, намагаючись приховати залисини"

Фото reddit Superdickeater

Усі робили такі фотографії, коли освоювали Фотошоп

Фото reddit Basic_biatsch

Так мило!

Фото reddit meatmountains

Ого! Ні… ОГО!

Фото reddit 2hxc2care

"Коли я була меншою, мама тихенько до мене підкралася і підстригла волосся до підборіддя"

Фото reddit Kaldea

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"Тоді батьки думали, що це прекрасна ідея"

Фото reddit chillingandswimming

"В школі мене називали євреєм"

Фото reddit bEdhEd701

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"Намагався вразити дівчину у 2006 році"

Фото reddit Olav_The_Destroyer

 

 

Автор: Петро Синєокий