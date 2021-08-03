10 веселих фотографій з юності, на які людям досі соромно дивитися
Джерело:Reddit
Погодьтеся, в кожного є старенькі фотографії з дитинства чи підліткового віку, на які трохи соромно дивитися. Те, що тоді вважалося крутим і нестандартним, зараз виглядає трохи дивно.
Герої нашої добірки вирішили поділитися такими кумедними фотографіями з користувачами розважального ресурсу Reddit. В цих знімках є свій шарм: на них можна побачити, наскільки змінилися мода, зачіски та й сама фотографія всього лиш за 10-20 років.
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На цій фотографії прекрасне все
Фото reddit KellanGP
"2006 рік, шкільний альбом. Коли я стояв в черзі на фотографію, жінка сказала, що я не можу так фотографуватися. Я відповів, що це родимка. А вона: "О ні. Мені дуже шкода". Звісно, це не родимка
Фото reddit deputy_gunslinger
"Я випадково повернув у моду зачіску з 80-х, намагаючись приховати залисини"
Фото reddit Superdickeater
Усі робили такі фотографії, коли освоювали Фотошоп
Фото reddit Basic_biatsch
Так мило!
Фото reddit meatmountains
Ого! Ні… ОГО!
Фото reddit 2hxc2care
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Фото reddit KaldeaВеселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO.
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