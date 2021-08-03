Герои нашей подборки решили поделиться такими забавными фотографиями с пользователями развлекательного ресурса Reddit. В этих снимках есть свой шарм: на них можно увидеть, насколько изменились мода, прически и сама фотография всего лишь за 10-20 лет.

Интересно Идеальная пара: SHABO Special Edition Мускатное и панна-котта

На этой фотографии все просто идеально

Фото reddit KellanGP

"2006 год, школьный альбом. Когда я стоял в очереди на фотографию, женщина сказала, что я не могу так фотографироваться. Я ответил, что это родинка. А она: "О нет. Мне очень жаль". Конечно, это не родинка

Фото reddit deputy_gunslinger

"Я случайно вернул в моду прическу с 80-х, пытаясь скрыть залысины"

Фото reddit Superdickeater

Все делали такие фотографии, когда осваивали Фотошоп

Фото reddit Basic_biatsch

Так мило!

Фото reddit meatmountains

Ого! Нет... ОГО!

Фото reddit 2hxc2care

"Когда я была маленькой, мама тихонько ко мне подкралась и подстригла волосы до подбородка"

Фото reddit Kaldea

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"Тогда родители думали, что это прекрасная идея"

Фото reddit chillingandswimming

"В школе меня называли евреем"

Фото reddit bEdhEd701

Интересно Модель потратила огромную сумму на новые ягодицы: врачи умоляют ее остановиться

"Пытался поразить девушку в 2006 году"

Фото reddit Olav_The_Destroyer