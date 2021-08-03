Герои нашей подборки решили поделиться такими забавными фотографиями с пользователями развлекательного ресурса Reddit. В этих снимках есть свой шарм: на них можно увидеть, насколько изменились мода, прически и сама фотография всего лишь за 10-20 лет.
Интересно Идеальная пара: SHABO Special Edition Мускатное и панна-котта
На этой фотографии все просто идеально
Фото reddit KellanGP
"2006 год, школьный альбом. Когда я стоял в очереди на фотографию, женщина сказала, что я не могу так фотографироваться. Я ответил, что это родинка. А она: "О нет. Мне очень жаль". Конечно, это не родинка
Фото reddit deputy_gunslinger
"Я случайно вернул в моду прическу с 80-х, пытаясь скрыть залысины"
Фото reddit Superdickeater
Все делали такие фотографии, когда осваивали Фотошоп
Фото reddit Basic_biatsch
Так мило!
Фото reddit meatmountains
Ого! Нет... ОГО!
Фото reddit 2hxc2care
"Когда я была маленькой, мама тихонько ко мне подкралась и подстригла волосы до подбородка"
Фото reddit Kaldea
"Тогда родители думали, что это прекрасная идея"
Фото reddit chillingandswimming
"В школе меня называли евреем"
Фото reddit bEdhEd701
Интересно Модель потратила огромную сумму на новые ягодицы: врачи умоляют ее остановиться
"Пытался поразить девушку в 2006 году"
Фото reddit Olav_The_Destroyer