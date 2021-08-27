10 законів меж, щоб контролювати власне життя

Люди та обставини часто диктують нам, як жити і які рішення приймати. У намаганнях слідувати за цим можна повністю втратити контроль над власним життям.

Щоб цього не сталося, потрібно встановити власні межі. Ці особистісні лінії визначать те, ким ви є, а ким ні.

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Ось 10 законів меж від психологів Генрі Клауда та Джона Таунсенда, які допоможуть відчути життя по-іншому.

Закон сівби і жнив

Кожна людина повинна нести відповідальність за своє життя і за власні вчинки. Але часто у дію цього закону втручаються інші. Рятуючи людину від наслідків власників рішень, вони лише дають їй змогу і надалі практикувати безвідповідальність. У результаті страждає не той, хто "начудив".

Закон відповідальності

Якщо плутати межі відповідальності, тоді виникають проблеми. Це означає, що кожна людина повинна жити власним, а не чужим життям, і ніхто не може зростати замість когось.

Закон сили

Закон говорить, кожна людина має достатньо сили, щоб:

визнати гірку правду своїх проблем;

підкорити свою неспроможність;

шукати і просити інших відкривати більше про ваші межі;

відвернутись від поганого в собі;

просити допомоги;

просити вибачення.

Закон поваги

Повага та прийняття свободи інших дозволить краще відчути власну свободу.

Закон мотивації

Цей закон передбачає, що на першому місці завжди має бути свобода, а на другому – служіння. Однак, якщо жертовність не веде до радості, то варто переглянути свою мотивацію.

Закон оцінювання

Оцініть ефект, створений встановленими межами, і несіть за це відповідальність перед іншими людьми. Не уникайте встановлених меж навіть тоді, коли хтось реагує на них образою чи гнівом.

Закон реакції

Не намагайтесь здобути свободу без контролю над власним періодом реакції і своїми почуттями. Їх не обов’язково демонструвати, але виразити потрібно.

Закон заздрості

Заздрість повинна символізувати те, що вам чогось бракує. У моменти заздрощів потрібно задуматися, що треба зробити, аби отримати бажане, або ж як звільнитися від цього.

Закон діяльності

Створити свої межі можна лише завдяки активності і наполегливості.

Закон експозиції

Ваші межі повинні бути видимими і у стосунках ви маєте повідомляти про них іншим.

На що ви маєте право

Щоб відстоювати свої межі, потрібно знати права власної особистості. Отож, ви маєте право: