10 законов границ, чтобы контролировать собственную жизнь

Люди и обстоятельства часто диктуют нам, как жить и какие решения принимать. В попытках следовать за этим можно полностью потерять контроль над собственной жизнью.

Чтобы этого не произошло, нужно установить собственные границы. Эти личностные линии определят то, кем вы являетесь, а кем нет.

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Вот 10 законов границ от психологов Генри Клауда и Джона Таунсенда, которые помогут вам почувствовать жизнь по-другому.

Закон сева и жатвы

Каждый человек должен нести ответственность за свою жизнь и за собственные поступки. Но часто в действие этого закона вмешиваются другие. Спасая человека от последствий владельцев решений, они лишь позволяют ему и в дальнейшем практиковать безответственность. В результате страдает кто-то другой, а не тот, кто "начудил".

Закон ответственности

Если путать границы ответственности, тогда возникают проблемы. Это означает, что каждый человек должен жить своей собственной, а не чужой жизнью, и никто не может расти вместо кого-то.

Закон силы

Закон гласит, каждый человек имеет достаточно силы, чтобы:

признать горькую правду своих проблем;

покорить свою несостоятельность;

искать и просить других открывать больше о ваших границах;

отвернуться от плохого в себе;

просить помощи;

извиняться.

Закон уважения

Уважение и принятие свободы других позволит лучше почувствовать собственную свободу.

Закон мотивации

Этот закон предусматривает, что на первом месте всегда должна быть свобода, а на втором – служение. Однако, если жертвенность не ведет к радости, то стоит пересмотреть свою мотивацию.

Закон оценивания

Оцените эффект, созданный установленными границами, и несите за это ответственность перед другими людьми. Не избегайте установленных пределов даже тогда, когда кто-то реагирует на них обидой или гневом.

Закон реакции

Не пытайтесь обрести свободу без контроля над собственным периодом реакции и своими чувствами. Их необязательно демонстрировать, но выразить нужно.

Закон зависти

Зависть должна символизировать то, что вам чего-то недостает. В моменты зависти нужно задуматься, что надо сделать, чтобы получить желаемое, или же как освободиться от этого.

Закон деятельности

Создать свои границы можно лишь благодаря активности и настойчивости.

Закон экспозиции

Ваши границы должны быть видимыми и в отношениях вы должны сообщать о них другим.

На что вы имеете право

Чтобы отстаивать свои границы, нужно знать права собственной личности. Поэтому вы имеете право: