Синій, рожевий, оранжевий та багато-багато інших – ці дівчата хотіли спробувати якнайбільше цікавих кольорів. Вони настільки круто виглядають, що точно надихнуть вас на цікаві експерименти з волоссям.
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