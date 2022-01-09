Синій, рожевий, оранжевий та багато-багато інших – ці дівчата хотіли спробувати якнайбільше цікавих кольорів. Вони настільки круто виглядають, що точно надихнуть вас на цікаві експерименти з волоссям.

Цікаво Тренд на якість і як це бути руйнівниками стереотипів вина України, – СЕО SHABO Гіоргі Іукурідзе

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