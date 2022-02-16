11 людей, які потішили співробітників веселими витівками: кумедні фото

16 лютого 2022 , 19:09
Читать новость на русском

Джерело:

Reddit

З хорошим колективом в офісі ніколи не буде сумно! Звісно, робота – не місце для постійних веселощів. Але час від часу можна: так і настрій покращується, і працюється продуктивніше.

Про це добре знають герої нашої добірки, які поділилися найкумеднішими витівками своїх співробітників та керівників. Хтось навіть здогадався прийти на роботу в костюмах супергероїв. Круті розіграші від колег – далі на Life 24.

Цікаво Хлопчина платив гроші незнайомці, щоб мама не переживала, чи є в нього дівчина

"Мій друг працює садівником. Інколи він присилає фото з роботи"

Фото imgur triplezero

Колеги люблять бавитися із цим Суперменом

Фото reddit Yarroborray

Співробітниця виходить заміж. Ось, що їй подарували

Фото reddit u/Ihavenocomments

Дрібничка, але підіймає настрій

Фото imgur Chrsstffr

Керівники вирішили порозважатися

Фото reddit paulaiss4bx3

Була вільна хвилинка

Фото reddit Fobiza

Хлопець всього на 2 тижні сходив у відпустку. Що зробили колеги

Фото reddit mrdctaylor

Лячно!

Фото reddit i-am-the-walrus789

Хлопець звільняється, тому колеги зробили подушку з його обличчям. Чомусь він не дуже щасливий

Фото reddit maxxl

Співробітнику "оновили" техніку, поки він був у відпустці

Фото reddit Kaerval

"Працюємо в кабінках. Коли з кимось говорю, то дістаю свій портрет на паличці"

Фото reddit renerdrat

 

Автор: Петро Синєокий