11 людей, які потішили співробітників веселими витівками: кумедні фото
Джерело:Reddit
З хорошим колективом в офісі ніколи не буде сумно! Звісно, робота – не місце для постійних веселощів. Але час від часу можна: так і настрій покращується, і працюється продуктивніше.
Про це добре знають герої нашої добірки, які поділилися найкумеднішими витівками своїх співробітників та керівників. Хтось навіть здогадався прийти на роботу в костюмах супергероїв. Круті розіграші від колег – далі на Life 24.
Цікаво Хлопчина платив гроші незнайомці, щоб мама не переживала, чи є в нього дівчина
"Мій друг працює садівником. Інколи він присилає фото з роботи"
Фото imgur triplezero
Колеги люблять бавитися із цим Суперменом
Фото reddit Yarroborray
Співробітниця виходить заміж. Ось, що їй подарували
Фото reddit u/Ihavenocomments
Дрібничка, але підіймає настрій
Фото imgur Chrsstffr
Керівники вирішили порозважатися
Фото reddit paulaiss4bx3
Була вільна хвилинка
Фото reddit Fobiza
Хлопець всього на 2 тижні сходив у відпустку. Що зробили колеги
Фото reddit mrdctaylor
Лячно!
Фото reddit i-am-the-walrus789
Хлопець звільняється, тому колеги зробили подушку з його обличчям. Чомусь він не дуже щасливий
Фото reddit maxxl
Співробітнику "оновили" техніку, поки він був у відпустці
Фото reddit Kaerval
"Працюємо в кабінках. Коли з кимось говорю, то дістаю свій портрет на паличці"
Фото reddit renerdrat