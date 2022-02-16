Об этом хорошо знают герои нашей подборки, которые поделились забавными выходками своих сотрудников и руководителей. Кто-то даже догадался прийти на работу в костюмах супергероев. Крутые розыгрыши от коллег – дальше на Life 24.

Интересно Парень платил деньги незнакомке, чтобы мама не переживала, есть ли у него девушка

"Мой друг работает садоводом. Иногда он присылает фото с работы"

Фото imgur triplezero

Коллеги любят играться с этим Суперменом

Фото reddit Yarroborray

Сотрудница выходит замуж. Вот, что ей подарили

Фото reddit u/Ihavenocomments

Пустячок, но поднимает настроение

Фото imgur Chrsstffr

Руководители решили развлечься

Фото reddit paulaiss4bx3

Была свободная минутка

Фото reddit Fobiza

Парень всего на 2 недели ушел в отпуск. Что сделали коллеги

Фото reddit mrdctaylor

Страшно!

Фото reddit i-am-the-walrus789

Парень увольняется, поэтому коллеги сделали подушку с его лицом. Почему-то он не очень счастлив

Фото reddit maxxl

Сотруднику "обновили" технику, пока он был в отпуске

Фото reddit Kaerval

"Работаем в кабинках. Когда с кем-то говорю, то достаю свой портрет на палочке"

Фото reddit renerdrat