Об этом хорошо знают герои нашей подборки, которые поделились забавными выходками своих сотрудников и руководителей. Кто-то даже догадался прийти на работу в костюмах супергероев. Крутые розыгрыши от коллег – дальше на Life 24.
Интересно Парень платил деньги незнакомке, чтобы мама не переживала, есть ли у него девушка
"Мой друг работает садоводом. Иногда он присылает фото с работы"
Фото imgur triplezero
Коллеги любят играться с этим Суперменом
Фото reddit Yarroborray
Сотрудница выходит замуж. Вот, что ей подарили
Фото reddit u/Ihavenocomments
Пустячок, но поднимает настроение
Фото imgur Chrsstffr
Руководители решили развлечься
Фото reddit paulaiss4bx3
Была свободная минутка
Фото reddit Fobiza
Парень всего на 2 недели ушел в отпуск. Что сделали коллеги
Фото reddit mrdctaylor
Страшно!
Фото reddit i-am-the-walrus789
Парень увольняется, поэтому коллеги сделали подушку с его лицом. Почему-то он не очень счастлив
Фото reddit maxxl
Сотруднику "обновили" технику, пока он был в отпуске
Фото reddit Kaerval
"Работаем в кабинках. Когда с кем-то говорю, то достаю свой портрет на палочке"
Фото reddit renerdrat