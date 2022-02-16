Забавную историю из собственной жизни рассказала в своем тиктоке пользовательница под ником no_thanks3. Девушка считает, что это очень интересный и нестандартный опыт.

Интересно Девушка тайно приехала к парню из другого города: в этот момент он был с другой

Первое свидание было неожиданным

Пара списалась в приложении для знакомств, после чего они пошли погулять. Паренек решил самостоятельно организовать первое свидание, поэтому блогерша просто расслабилась и была настроена на приятные сюрпризы. Начиналось все очень хорошо: они пошли в роскошный ресторан.

Мы оказываемся в очень красивом ресторане, расположенном на скале. Заходим в приватную комнату, откуда просто невероятный вид. И там за столом сидят аж десять людей… Все оборачиваются и говорят: "Боже мой, Райан, ты привел ее! – вспоминает no_thanks3".

Блогерша no_thanks3 / Скриншот тикток

Как оказалось, парень привел блогершу на день рождения своей мамы. Так он хотел убедить всех, что у него есть вторая половинка. Но были нюансы: девушка вообще ни о чем не знала, да и это всего лишь первое свидание.

Впрочем, блогерша не растерялась и пыталась поддерживать разговор со всеми родственниками. Все получилось настолько хорошо, что парень предложил "сотрудничать" и дальше: он платит деньги, а она просто приходит на семейные ужины или другие посиделки.

Поэтому я пошла еще на три свидания, получила немного дополнительных денег, – сказала блогерша.

Тем не менее отношения у пары не сложились. Девушке было с ним немного скучно. Видео блогерши набрало более 3 миллионов просмотров и сотни комментариев: