Американка Мэри Фатц решила удивить любимого, который учится в Университете Северной Каролины. Она тайком к нему приехала, но сюрприз вообще не удался. Парень в этот момент совсем не думал о своей девушке.

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Блогерша Мэри / Скриншот тикток maryfatz

Парня поймали на горячем

Мэри попросила подругу снять этот особый момент на видео. В начале ролика девушка стучится в дверь своего любимого в общежитии, но он, к ее удивлению, не открывал ее. Хотя Мэри точно знала, что он был в комнате. Девушка явно не понимала, что происходит, поэтому довольно странно улыбалась.

Уже потом, этот момент не попал на видео, Мэри узнала, что он развлекался с другой девушкой. Дальнее путешествие закончилось большим скандалом. Впрочем, блогерша не уточнила, разошлась ли со своим парнем.

Когда ты едешь навестить своего парня, живущего на расстоянии. А он не отвечает, потому что у него есть (другая, – Life 24) девушка, – написала Мэри под видео.

Забавно, но видео стало очень популярным в тиктоке. За месяц оно набрало более 28 миллионов просмотров и 3,4 миллиона понравившихся. Люди поддержали Мэри, но не понимали, почему она так спокойно реагировала: