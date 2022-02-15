Сама Лесли Максвелл утверждает, что часто не может отбиться от молодых кавалеров, постоянно желающих с ней познакомиться. Как выглядеть в 64 на 20, рассказывает дальше.

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Женщина, которая не стареет

Кажется, Лесли Максвелл удалось найти настоящий рецепт эликсира молодости. 64-летняя женщина из Мельбурна стала известна в сети благодаря своей фигуре. Она тренируется 5 раз в неделю, чтобы поддерживать спортивное тело в тонусе.



Правила молодости / Фото The Sun

Женщина, которая получает больше комплиментов и имеет больше поклонников, чем ее молодая красавица-внучка, поделилась секретом своей молодости, который состоит всего из 6 правил.

Мы действительно можем вернуть процесс старения в обратном направлении с помощью чистого питания и эффективных физических упражнений. Наращивать мышцы, сжигать жир и иметь здоровое стройное тело – это зависит только от нас,

– рассказывает женщина.

Хороший вид Лесли помогает ей чувствовать себя уверенной даже в этом возрасте. Сейчас женщина в отношениях с младшим мужчиной, что совсем ее не беспокоит. Для нее важна жизненная энергия, а не возраст.



Женщина смотрится на 20 / Фото The Sun

6 правил молодости от Лесли Максвелл