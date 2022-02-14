Возможно, у специалистов просто был неудачный день, поэтому результат получился настолько неудачным. Особенно жалко женщину, которая просто хотела подровнять кончики – над ее волос буквально поиздевались.
Интересно День не удался: люди, которые пожалели, что вышли на работу
Криво-криво
Фото reddit bajesska
Женщина заплатила 500 долларов за такую окраску бровей. Краски почти не осталось
Фото reddit 450am
"Великолепный" маникюр
Фото твиттер FRANA_OW
Прическа на свадьбу
Фото reddit jlhodkinson
Вот это брови!
Фото reddit feganator
Ой...
Фото reddit HW_21
Ужас!
Фото reddit foodz_ncats
Ожидание – реальность
Фото reddit Ivey_Mom
Может быть, лак закончился?
Фото reddit Comfortable_Dream464
"Заплатила 300 долларов. Плакать или смеяться?"
Фото reddit sn0wf1ake1