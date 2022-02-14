Возможно, у специалистов просто был неудачный день, поэтому результат получился настолько неудачным. Особенно жалко женщину, которая просто хотела подровнять кончики – над ее волос буквально поиздевались.

Интересно День не удался: люди, которые пожалели, что вышли на работу

Криво-криво

Фото reddit bajesska

Женщина заплатила 500 долларов за такую ​​окраску бровей. Краски почти не осталось

Фото reddit 450am

"Великолепный" маникюр

Фото твиттер FRANA_OW

Прическа на свадьбу

Фото reddit jlhodkinson

Вот это брови!

Фото reddit feganator

Ой...

Фото reddit HW_21

Ужас!

Фото reddit foodz_ncats

Ожидание – реальность

Фото reddit Ivey_Mom

Может быть, лак закончился?

Фото reddit Comfortable_Dream464

"Заплатила 300 долларов. Плакать или смеяться?"

Фото reddit sn0wf1ake1