Можливо, у спеціалістів просто був невдалий день, тому й результат вийшов настільки невдалим. Особливо шкода жінку, яка просто хотіла підрівняти кінчики – з її волосся буквально познущалися.

Цікаво День не вдався: люди, які пошкодували, що вийшли на роботу

Криво-криво

Фото reddit bajesska

Жінка заплатила 500 доларів за таке фарбування брів. Фарби майже не залишилося

Фото reddit 450am

"Чудовий" манікюр

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Зачіска на весілля

Фото reddit jlhodkinson

Оце так брови!

Фото reddit feganator

Ой...

Фото reddit HW_21

Жах!

Фото reddit foodz_ncats

Очікування – реальність

Фото reddit Ivey_Mom

Можливо, лак закінчився?

Фото reddit Comfortable_Dream464

"Заплатила 300 доларів. Чи плакати, чи сміятися?"

Фото reddit sn0wf1ake1