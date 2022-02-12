Герої цієї добірки ставали жертвами найдивніших ситуацій і в ці моменти дуже хотіли опинись в іншому місці. У нашому матеріалі ділимось кумедною фотодобіркою невдалих буднів.

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Люди, які пошкодували, що вийшли на роботу

Цей працівник розпочав свій звичний робочий день, а потім відчув, що щось лоскоче йому вухо. Згодом він виявив, що у гарнітурі заснув кажан.


Кажан у гарнітурі / Фото Boredpanda

Дистанційна робота також може підкидати неочікувані сюрпризи. Особливо важливо слідкувати за мікрофоном та камерою під час нарад.


Сюрпризи на нараді / Фото Boredpanda

А це хлопчина почав працювати з бджолами. Збирати мед, як виявилось, не зовсім "солодко".


Робота з бджолами / Фото Boredpanda

Тепер працівниця точно буде перевіряти, чи добре закриті кришки, під час замішування фарби.


Вся у фарбі / Фото Boredpanda

Працівник випадково змінив імідж прямо на роботі. Принтер вирішив підрізати кінчики і зробив це ще й безкоштовно.


Оригінальна стрижка / Фото Boredpanda

А цей чоловік, здається, більше не буде святкувати день народження з колегами. Він вирішив їх пригостити пончиками і замовив аж 60 штук, коли йому подзвонили і попросили залишитись вдома на самоізоляції.


Невдале святкування / Фото Boredpanda

Неприємний сюрприз вкінці робочого дня, який автоматичного його продовжився на кілька годин.


Доведеться затриматись / Фото Boredpanda

Хтось оригінально під'їхав прямо в офіс.


Оригінально припаркувались / Фото Boredpanda

Доставлення вантажу не прийшло вдало, тож працівнику доведеться ще довго "відмивати" наслідки.


Невдалий день на роботі / Фото Boredpanda

Технічному персоналу доведеться нелегко: прибрати цей хаос – справжнє випробування для нервів.


Це буде складно прибрати / Фото Boredpanda

Робота в кав'ярні також може бути веселою, особливо якщо випадково змішати обсмажені боби із сирими.


"Весела" робота у кав'ярні / Фото Boredpanda

Блискавка на штанах не витримала, тому зустрічі довелось проводити із такими аксесуарами.


Оригінально полагодили замок на штанах / Фото Boredpanda

Здається, цьому працівнику "дешевше" було б залишитись вдома.


Робочий день коштував дорого / Фото Boredpanda

Муха вирішила скуштувати каву з чашки, а чоловік цього не помітив і випадково скуштував її. Але вчасно це зрозумів і повернув все на клавіатуру.


Муха у каві / Фото Boredpanda

Працівника, який буде очищувати підлогу від олії, ну дуже шкода. Роботи там на кілька днів.


Роботи на кілька днів / Фото Boredpanda