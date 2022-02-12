Герои этой подборки становились жертвами самых странных ситуаций и в эти моменты очень хотели оказаться в другом месте. В нашем материале делимся забавной фотоподборкой неудачных будней.
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Люди, которые пожалели, что вышли на работу
Этот работник начал свой привычный рабочий день, а потом почувствовал, что что-то щекочет ему ухо. Впоследствии он обнаружил, что в гарнитуре заснула летучая мышь.
Летучая мышь / Фото Boredpanda
Удаленная работа также может подкидывать неожиданные сюрпризы. Особенно важно следить за микрофоном и камерой во время совещаний.
Сюрпризы на совещании / Фото Boredpanda
А это паренек начал работать с пчелами. Собирать мед, как оказалось, не совсем "сладко".
Работа с пчелами / Фото Boredpanda
Теперь работница точно будет проверять, хорошо ли закрыты крышки, при замешивании краски.
Вся в краске / Фото Boredpanda
Работник случайно сменил имидж прямо на работе. Принтер решил подрезать кончики и сделал это еще бесплатно.
Оригинальная стрижка / Фото Boredpanda
А этот мужчина, кажется, больше не будет праздновать день рождения с коллегами. Он решил их угостить пончиками и заказал 60 штук, когда ему позвонили и попросили остаться дома на самоизоляции.
Неудачное празднование / Фото Boredpanda
Неприятный сюрприз в конце рабочего дня, который автоматически продлился на несколько часов.
Придется задержаться / Фото Boredpanda
Кто-то оригинально подъехал прямо в офис.
Оригинально припарковались / Фото Boredpanda
Доставка груза не пришла удачно, так что работнику придется еще долго "отмывать" последствия.
Неудачный день на работе / Фото Boredpanda
Техническому персоналу придется нелегко: убрать этот хаос – настоящее испытание для нервов.
Это будет сложно убрать / Фото Boredpanda
Работа в кафе также может быть веселой, особенно, если случайно смешать обжаренные бобы с сырыми.
"Веселая" работа в кафе / Фото Boredpanda
Молния на штанах не выдержала, поэтому встречи пришлось проводить с такими аксессуарами.
Оригинально починили замок на штанах / Фото Boredpanda
Кажется, этому работнику "дешевле" было бы остаться дома.
Рабочий день стоил дорого / Фото Boredpanda
Муха решила отведать кофе из чашки, а мужчина этого не заметил и случайно отведал его. Но вовремя это сообразил и вернул все на клавиатуру.
Муха в кофе / Фото Boredpanda
Работника, который будет очищать пол от масла, ну очень жаль. Работы там на несколько дней.
Работы на несколько дней / Фото Boredpanda