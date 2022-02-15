Сама Леслі Максвелл стверджує, що часто не може відбитись від молодих кавалерів, які постійно хочуть з нею познайомитись. Тож, як виглядати у 64 на 20 років, жінка розповідає далі.

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Жінка, яка не старіє

Здається, Леслі Максвелл вдалось віднайти справжній рецепт еліксиру молодості. 64-річна жінка з Мельбурна стала відомою у мережі завдяки своїй фігурі. Вона тренується 5 разів на тиждень, аби підтримувати своє спортивне тіло у тонусі.


Правила молодості / Фото The Sun

Жінка, яка отримує більше компліментів та має більше прихильників, ніж її молода красуня-онука, поділилася секретом своєї молодості, який складається всього з 6 правил.

Ми насправді можемо повернути процес старіння в зворотному напрямку за допомогою чистого харчування та ефективних фізичних вправ. Нарощувати м’язи, спалювати жир та мати здорове струнке тіло - це залежить лише від нас,
– розповідає жінка.

Гарний вигляд Леслі допомагає їй почуватись впевненою навіть у такому віці. Зараз жінка у відносинах із молодшим чоловіком і її зовсім це не турбує. Для неї важлива життєва енергія, а не вік.


Жінка виглядає на 20 / Фото The Sun

6 правил молодості від Леслі Максвелл

  1. Уникайте вживання борошна та цукру
  2. Жодної шкідливої ​​їжі – ви можете дозволити собі максимум один день на тиждень харчової свободи.
  3. Стежте за кількістю білка під час кожного прийому їжі, його має бути достатньо. Леслі з'їдає приблизно 100 грамів на день (наприклад, в 1 яйці міститься 6 грамів білка).
  4. Три вправи для тонусу м'язів: оберіть собі заняття до вподоби, які ви регулярно будете повторювати. Бажано їх виконувати із гантелями чи іншим обтяжувачами. При цьому варто задіяти наступні важливі групи м'язів: для спини, грудей і ніг, наприклад, присідання. Згодом ви можете додавати нові вправи, коли станете більш витривалими.
  5. Гуляйте на свіжому повітрі у швидкому темпі – це чудовий спосіб спалювати зайві жири та підтримувати м'язову масу.
  6. Будьте послідовними та виконуйте усі правила.