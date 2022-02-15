Американка Мері Фатц вирішила здивувати коханого, який навчається в Університеті Північної Кароліни. Вона потайки до нього приїхала, але сюрприз взагалі не вдався. Хлопчина в цей момент зовсім не думав за свою дівчину.
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Блогерка Мері / Скриншот тікток maryfatz
Хлопця піймали "на гарячому"
Мері попросила подружку зняти цей особливий момент на відео. На початку ролику дівчина стукає у двері свого коханого у гуртожитку, але він, на її подив, не відчиняв їх. Хоча Мері точно знала, що хлопець був у кімнаті. Дівчина явно не розуміла, що відбувається, тому й досить дивно посміхалася.
Вже згодом, цей момент не потрапив на відео, Мері дізналася, що він розважався з іншою дівчиною. Далека подорож закінчилася великим скандалом. Утім, блогерка не уточнила, чи розійшлася зі своїм хлопчиною.
Коли ти їдеш провідати свого хлопця, який живе на відстані. А він не відповідає, бо у нього є (інша, – Life 24) дівчина, – написала Мері під відео.
Кумедно, але відео стало надзвичайно популярним у тіктоці. За місяць воно набрало понад 28 мільйонів переглядів та 3,4 мільйона вподобайок. Люди підтримали Мері, але не розуміли, чому вона аж так спокійно реагувала:
- Чому ти була настільки спокійною? Я б плакала.
- Ти надто спокійно відреагувала. Мій колишній зробив це, і я буквально вибивала двері.
- Бідна-бідна дівчинка, я сподіваюся, що ти знайдеш когось, хто ставитиметься до тебе краще.
- В мене була така ж історія.