Деякі наречені заради інтересу заглянули в такі магазинчики – і були шалено здивовані. Вони знайшли плаття своєї мрії й заплатили за нього просто "смішні" гроші. Погляньте на цих красунь!

Цікаво Тренд на якість і як це бути руйнівниками стереотипів вина України, – СЕО SHABO Гіоргі Іукурідзе

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Фото imgur

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Фото imgur