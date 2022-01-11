Деякі наречені заради інтересу заглянули в такі магазинчики – і були шалено здивовані. Вони знайшли плаття своєї мрії й заплатили за нього просто "смішні" гроші. Погляньте на цих красунь!
Цікаво Тренд на якість і як це бути руйнівниками стереотипів вина України, – СЕО SHABO Гіоргі Іукурідзе
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