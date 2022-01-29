12 наречених, які одягли сукні своїх матерів та бабусь: як вони виглядали

Весільна сукня – це особливе вбрання, яке багато наречених зберігають, аби потім передати своїм дітям та перетворити у справжню реліквію.

Для цих дівчат застарілий фасон, модель чи вартість весільного вбрання не мали значення, адже вони підтримали сімейну традицію та повінчались з коханими у вбранні своїх бабусь чи матерів. Як наречені виглядали у особливий день та як вміло переробили сукні на сучасний лад, демонструємо у нашій фотодобірці.

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Наречені, які одягли сукні своїх матусь

Еріка Петерсон обрала для весілля сукню своєї матері, яку та одягала ще у 1981 році. Його вміло переробила її подруга, яка працює професійною кравчинею.



Еріка Петерсон у сукні своєї матері / Фото Insider

Дон Марклі з дитинства мріяла одного разу одягти сукню матері Лінди Фіцпатрик. Дівчина була щаслива, що змогла це зробити, дещо змінивши вбрання, аби почуватись у ньому комфортно.



Дон Марклі переробила сукню матері / Фото Insider

Андреа Поллард особливо запам'ятала мить, коли батько проводив її до нареченого у сукні матері. Дівчина вміло інтерпретувала його і змогла поєднати сімейну традицію і сучасні тенденції.



Поєднала сімейну традицію і сучасні тенденції / Фото Insider

Еріка Андерсон одягла весільну сукню своєї матері за збігом обставин. Вбрання, яке вона замовила для важливої події, не приїхало вчасно, тому їй не залишалось нічого, як одягнути сукню мами.



Одягла на весілля сукню матері / Фото Insider

Ця сукня була особливою для двох жінок. Її пошила для свого весілля мати Ніколь Діаз у 1983 році.



Нейомовірні наречені / Фото Insider

Крістіна Моффет знайшла свою весільну сукні не у магазині, а гардеробі бабусі. Вона з перших секунд закохалась у вбрання 1956 року.



Вишукане вбрання бабусі / Фото Insider

Мама Габріель Мірабелли не могла повірити, коли побачила свою весільну сукню через 40 років неушкодженою. Вона зберігала його на горищі, куди постійно потрапляє вода. За збігом обставин, сукня залишилась цілісною і донька змогла одягти її на свою особливу подію.



Матір зберегла сукню для доньки / Фото Insider

Пейдж Перл вийшла заміж у справжній сімейній реліквії, яку до цього одягала її матір та бабуся. Дівчина переконана, якщо у неї буде донька, вона точно підтримає цю традицію.

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Сімейна реліквія / Фото Insider

Третє життя весільній сукні дала і Наталі Нікольсон. Вона була одягнена у позачасове вбрання своєї бабусі, яке досі виглядає неймовірно стильно та сучасно.



Яка вишукана сукня бабусі / Фото Insider

Ця сімейна сукня слугує особливим оберегом, який кочує крізь століття. Матір передає її своїм донькам, а ті із задоволенням приймають такий дар.



Дівчина переробила сукню матері / Фото Insider

Тесса Роуз Гріндл-де Грааф ще з дитинства знала, що одягне на своє весілля сукню бабусі. Вона дещо її переробила і виглядала просто неймовірно.



Неймовірні наречені у одній сукні / Фото Insider

Кейт Таннер Розелла Ріске вирішила повністю повторити образ своєї бабусі і одягла не лише оригінальну сукню, але й головний убір, які носили ще у 1946 році.



Повторила образ бабусі / Фото Insider