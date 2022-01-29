Для этих девушек устаревший фасон, модель или стоимость свадебного наряда не имели значения, ведь они поддержали семейную традицию и повенчались с любимыми в наряде своих бабушек или матерей. Как невесты выглядели в особый день и как умело переделали платья на современный лад, демонстрируем в фотоподборке.

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Невесты , одевшие платья своих матерей

Эрика Петерсон выбрала для свадьбы платье своей матери, которое та одевала еще в 1981 году. Его умело переделала ее подруга, работающая профессиональной портнихой.



Эрика Петерсон в платье своей матери / Фото Insider

Дон Маркли с детства мечтала однажды одеть платье матери Линды Фицпатрик. Девушка была счастлива, что смогла это сделать, изменив наряд, чтобы чувствовать себя в нем комфортно.



Дон Маркли переделала платье матери / Фото Insider

Андреа Поллард особенно запомнила момент, когда отец проводил ее до жениха в платье матери. Девушка умело интерпретировала его и смогла совместить семейную традицию и современные тенденции.



Совместила семейную традицию и современные тенденции / Фото Insider

Эрика Андерсон надела свадебное платье своей матери по стечению обстоятельств. Наряд, который она заказала для важного события, не приехал вовремя, поэтому ей не оставалось ничего, как одеть платье мамы.



Надела на свадьбу платье матери / Фото Insider

Это платье было особенным для двух женщин. Его сшила для своей свадьбы мать Николь Диаз в 1983 году.



Невероятные невесты / Фото Insider

Кристина Моффет нашла свое свадебное платье не в магазине, а в гардеробе бабушки. Она с первых секунд влюбилась в наряд 1956 года.



Изысканный наряд бабушки / Фото Insider

Мама Габриэль Мирабеллы не могла поверить, когда увидела свое свадебное платье спустя 40 лет невредимым. Она хранила его на чердаке, куда постоянно попадает вода. По стечению обстоятельств платье осталось целостным и дочь смогла одеть его на свое особое событие.



Мать сохранила платье для дочери / Фото Insider

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Пейдж Перл вышла замуж в настоящей семейной реликвии, которую до этого надевала ее мать и бабушка. Девушка убеждена, что если у нее будет дочь, она точно поддержит эту традицию.



Семейная реликвия / Фото Insider

Третью жизнь свадебному платью дала и Натали Никольсон. Она была одета во вневременный наряд своей бабушки, который до сих пор выглядит невероятно стильно и современно.



Какое изысканное платье бабушки / Фото Insider

Это семейное платье служит особым оберегом, кочующим сквозь века. Матерь передает ее своим дочерям, а те с удовольствием принимают такой дар.



Девушка переделала платье матери / Фото Insider

Тесса Роуз Гриндл-де Грааф еще с детства знала, что наденет на свою свадьбу платье бабушки. Она кое-что переделала и выглядела просто невероятно.



Невероятные невесты в одном платье / Фото Insider

Кейт Таннер Розелла Риске решила полностью повторить образ своей бабушки и надела не только оригинальное платье, но и головной убор, который носили еще в 1946 году.