15 дорогих, але абсолютно безглуздих товарів, які можна знайти в онлайн-магазинах

Інтернет-шопінг - це завжди подорож, у якій можна натрапити на дивовижні товари, про існування яких ви й не здогадувались. А часом люди віддають шалені кошти за кумедні речі люксового сегмента, які не несуть жодної практичної цінності. Переконайтесь самі.

Користувачка Твіттеру Лексі Браун розповіла, що її хобі – це шукати смішні, проте дуже дорогі товари на сайті Nordstrom, американському магазині товарів преміум-сегменту. Вона виставила фото крихітного блискучого крісла, вартістю майже 900 доларів, якому ніхто не зміг знайти застосування. Допис миттєво став популярним, зібравши понад 180 тисяч вподобань!

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Користувачі ж підхопили тренд і взялись ділитись своїми знахідками з онлайн-магазинів. Вони показали найкумедніші та найдивніші люксові товари, які коштують купу грошей, проте зовсім незрозуміло, для чого їх використовувати. А ви б віддали таку суму за ці речі?

Той самий блискучий стільчик, з якого все почалось

Ніхто не розуміє, для чого цей аксесуар

Фото lexilafleur

Просто бляшанка за тисячу доларів

Фото strickhedonia

Які ж документи скріпляти такою дорогою скріпкою?

Фото strickhedonia

Якщо ви відразу не зрозуміли, то це окуляри, щоправда, без лінз

Фото Buncombian

Оригінальна сумка Louis Vuitton вартістю 39 тисяч доларів

Фото ZazaChilvers

Цікаво було б з'ясувати, для чого використовують цю цеглину

Фото chinchlady701

Стіл для пінг-понгу у формі острова Пасхи за 4 тисячі доларів

Фото Kristin_wrote

Користувач знайшов навіть камінь, який коштує сто доларів

Фото DoumaGreg

Чи можна накрутити волосся на такі позолочені бігуді?

Фото _LokeyDokey_

Сумка зі "змінними" фруктами й овочами коштує 11 тисяч 400 доларів

Фото raahinasomani

Здається, основне призначення штанів у цьому предметі гардеробу повністю втрачене

Фото chelbee611

Срібний клубок пряжі від Tiffany

Фото wakuwakuwooper

У такій лижній масці ви будете виблискувати на будь-якій лижній трасі

Фото kermelbar

Мила пластикова сумочка всього за півтори тисячі доларів

Фото jamiesanpedroo

Спеціально для любителів оригінального взуття

Фото jamiesanpedroo