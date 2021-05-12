Пользовательница Твиттера Лекси Браун рассказала, что ее хобби – это искать смешные, но очень дорогие товары на сайте Nordstrom, американском магазине товаров премиум-сегмента. Она выставила фото крохотного блестящего кресла, стоимостью почти 900 долларов , которому никто не смог найти применение. Сообщение мгновенно стал популярным, собрав более 180 тысяч лайков!

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Пользователи же подхватили тренд и взялись делиться своими находками с онлайн-магазинов. Они показали самые смешные и странные люксовые товары , которые стоят кучу денег, однако совершенно непонятно, для чего их использовать. А вы бы отдали такую сумму за эти вещи?

1. Тот самый блестящий стульчик, с которого все началось

Никто не понимает, для чего этот аксессуар.

фото lexilafleur

2. Просто жестяная банка за тысячу долларов

фото strickhedonia

3. Какие же документы скреплять такой дорогой скрепкой?

фото strickhedonia

4. Если вы сразу не поняли, то это очки, правда, без линз

фото Buncombian

5. Оригинальная сумка Louis Vuitton стоимостью 39 тысяч долларов

фото ZazaChilvers

6. Интересно было бы выяснить, для чего используют этот кирпич

фото chinchlady701

7. Стол для пинг-понга в форме острова Пасхи за 4 тысячи долларов

фото Kristin_wrote

8. Пользователь нашел даже камень, который стоит сто долларов

фото DoumaGreg

9. Можно накрутить волосы на такие позолоченные бигуди?

фото _LokeyDokey_

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10. Сумка со "сменными" фруктами и овощами стоит 11 тысяч 400 долларов

фото raahinasomani

11. Кажется, основное предназначение брюк в этом предмете гардероба полностью утрачено

фото chelbee611

12. Серебряный клубок пряжи от Tiffany

фото wakuwakuwooper

13. В такой лыжной маске вы будете сверкать на любой лыжной трассе

фото kermelbar

14. Милая пластиковая сумочка всего за полторы тысячи долларов

фото jamiesanpedroo

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15. Специально для любителей оригинальной обувь