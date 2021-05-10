41-летний фармацевт Роз Маклин увлеклась изготовлением таких реалистичных миниатюр всего 4 года назад. Она научилась этому по гайдам на Ютубе, и уже 2 года активно продает свои работы, которые в основном покупают для кукольных домиков.

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Роз работает с полимерной глиной – именно из этого материала сделаны все миниатюры: суши, жареная рыба, блины, торты, хлеб и множество других блюд. Чтобы предметы вышли как можно более детализированными, она использует пастель для цвета, лезвие и даже зубную щетку.

На изготовление одной такой крохотной фигурки женщина тратит от 1 часа до целого дня , в зависимости от сложности работы: "Конечно, если кто-то просит целый декоративный торт, это займет больше времени", – говорит Роз.

Художница делает крошечные блюда / Фото Metro

Роз рассказывает, что впервые приобрела кукольный дом в 20 лет. С тех пор она сама коллекционировала разнообразные миниатюрные фигурки для таких домиков. Однажды ей пришло в голову, что она могла бы и сама делать подобные вещи:

Я всегда любила миниатюрные предметы, меня восхищало, что вещи могут быть такими крошечными. Я начала создавать именно блюда, потому что я люблю еду и мне показалось, что это будет весело,

– вспоминает женщина

Роз нравится такая кропотливая работа / Фото Metro

2 года назад она сделала несколько блюд из полимерной глины для кукольного домика своей мамы. Той так понравились фигурки, что она предложила дочери начать продавать их. Дела пошли хорошо, и теперь Роз работает на заказ:

Это невероятное ощущение, видеть, как кто-то присылает мне фотографию моих работ в их кукольном домике. Сейчас люди заказывают у меня конкретные блюда, которые нужны для их домика. Например, недавно я делала суши,

– рассказывает Роз

Блюда, размером с монету / Фото Metro

Цена таких милых крошечных фигурок зависит от сложности работы, детализированности т.д. и колеблется от 7 до 35 долларов за штуку.

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