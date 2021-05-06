29-летняя жительница Нидерландов под псевдонимом Rommy De Bommy уже 6 лет посвящает себя изготовлению необычных аксессуаров. Когда-то она училась в художественной школе, но классический дизайн привычных предметов быстро ей надоел. Девушка подключила всю свою фантазию и начала выпускать оригинальные сумочки, клатчи, кошельки в виде пищи, основав собственный бренд.

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Дизайнер рассказывает, что ей всегда было легко придумывать интересные кошельки из ткани. Однако различные блюда были ее настоящей страстью, настолько, что она мечтала об аксессуарах в форме пищи:

Мне нравится внешний вид. Все эти формы, различные цвета и фактуры. Это невероятно! Поскольку я не могла найти в Интернете или в магазинах кошельки, похожие на настоящую еду, я начала их создавать самостоятельно,

– вспоминает девушка

Сумка в форме целой яичницы / Фото rommydebommy

Сладкая сумка с ягодами / Фото rommydebommy

В ее магазине множество реалистичных аксессуаров в форме сочных овощей, фруктов, сладких десертов, блюд из мяса, выпечки и т.д. Некоторые из них – в натуральную величину. Можно не сомневаться, что каждую модницу, которая рискнет приобрести и создать образ с такой сумочкой, ждет много внимания со стороны прохожих и немало комплиментов.

Сумочка в виде мороженого / Фото rommydebommy

Все будут смотреть только на ваш тортик / Фото rommydebommy

Индейка, словно настоящая / Фото rommydebommy

Огромная сумка-баклажан / Фото rommydebommy

Не обошел Rommy De Bommy стороной и мужчин, сделав для них необычные бабочки в форме сыра, бекона, конфет или овощей.

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Бабочки оригинального дизайна / Фото rommydebommy

Все работы созданы из различных видов полимерной глины. У д евушки интересный подход к творчеству: "Я не делаю эскизы, прежде чем создать настоящую сумку. Я просто начинаю творить, вдохновляясь изображением еды Интернете".

Процесс обработки изделия достаточно длинный, поэтому свой аксессуар на заказ придется ждать от 2 до 4 недель. Однако дизайнер признается, что просто не может насытиться своей работой: у нее множество идей и в неделю она может сделать 2-3 сумочки!

Аппетитный завтрак / Фото rommydebommy

Такое брокколи понравится каждому / Фото rommydebommy

Большая сумка-кукуруза / Фото rommydebommy

Есть в ее ассортименте и рюкзак-печенье / Фото rommydebommy

Эта сумка – полноценный обед / Фото rommydebommy