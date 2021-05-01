Мы подобрали для вас самые интересные примеры работ молодого парикмахера, который "восстанавливает" даже самые капризные волосы и превращает их в кудрявую красоту. Оцените эти невероятные волны!

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Как красиво!

Фото Instagram Paulo Machado

Ох, эти кудри!

Фото Instagram Paulo Machado

Освежили прическу

Фото Instagram Paulo Machado

Сразу веселее

Фото Instagram Paulo Machado

Очень красиво!

Фото Instagram Paulo Machado

Как лучше?

Фото Instagram Paulo Machado

Иногда можно пожертвовать длиной

Фото Instagram Paulo Machado

Красиво!

Фото Instagram Paulo Machado

Кудри – это просто прекрасно

Фото Instagram Paulo Machado

Вау!

Фото Instagram Paulo Machado

Симпатично!

Фото Instagram Paulo Machado

Как вам такое?

Фото Instagram Paulo Machado

Красавица!

Фото Instagram Paulo Machado

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Мужчинам тоже подходят кудри!

Фото Instagram Paulo Machado

 