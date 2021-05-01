Мы подобрали для вас самые интересные примеры работ молодого парикмахера, который "восстанавливает" даже самые капризные волосы и превращает их в кудрявую красоту. Оцените эти невероятные волны!
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Как красиво!
Ох, эти кудри!
Освежили прическу
Сразу веселее
Очень красиво!
Как лучше?
Иногда можно пожертвовать длиной
Красиво!
Кудри – это просто прекрасно
Вау!
Симпатично!
Как вам такое?
Красавица!
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