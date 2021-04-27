Хорошо подобранный макияж прекрасно подчеркивает естественную женскую красоту. Но тут главное не переусердствовать, ведь можно натворить настоящую беду!

Мы верим, что героини нашей подборки хотели действительно яркий и неповторимый макияж. Но что-то пошло не так: они настолько переборщили с косметикой, что насмешили всех. Перед вам забавная подборка действительно "оригинального" макияжа, который и врагу не пожелаешь!

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Слишком много всего!

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Совсем не тот оттенок кожи

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Гламурненько

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Бедная девушка

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Это была работа от профессионального визажиста

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Ого!

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Ничего себе!

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Девушка выглядит значительно красивее без макияжа

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Немножко тоналки?

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Как вам такое?

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Красивые глаза, но что случисось с цветом кожи?

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Свадебный макияж от профессионала

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Интересно...

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Девушка не очень довольна

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Что-то здесь не то...

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