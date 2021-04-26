Американец хотел удивить свою девушку эффектным предложением прямо на ринге. Ему очень повезло: одно неудачное движение – и любимая могла бы случайно ударить его ногой по лицу.

Лейни Лак – профессиональная спортсменка из США, которая занимается реслингом. На одной из совместных тренировок парень сделал Лейни предложение, от чего она была просто шокирована.

Интересно Только после брака: парень женился на девушке, хотя никогда не видел ее лица

В самый ответственный момент девушка отрабатывала один из приемов и могла случайно нокаутировать любимого. Но он все рассчитал.

Лейни и ее парень / Фото твитер Laynie Luck

Когда девушка отпрыгнула от канатов, парень резко вытащил кольцо и опустился на одно колено. Лейни удивилась от такой импровизации и едва не расплакалась.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Полное видео предложения девушка опубликовала в своем твитере. За сутки оно уже набрали больше 300 тысяч просмотров!

irish whip, up and over into the proposal pic.twitter.com/6RWifJ5lL8 — Laynie Luck (@LaynieLuck) April 25, 2021

Такой романтический момент растрогал подписчиков молодой спортсменки. Комментарий под видео оставил даже легендарный реслер Мик Фоли.

Пожалуй, именно так выглядит лучшее предложение руки и сердца, – прокомментировал Мик Фоли.