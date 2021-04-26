Девушка едва не нокаутировала парня во время предложения: смешное видео
Американец хотел удивить свою девушку эффектным предложением прямо на ринге. Ему очень повезло: одно неудачное движение – и любимая могла бы случайно ударить его ногой по лицу.
Источник:Twitter
Лейни Лак – профессиональная спортсменка из США, которая занимается реслингом. На одной из совместных тренировок парень сделал Лейни предложение, от чего она была просто шокирована.
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В самый ответственный момент девушка отрабатывала один из приемов и могла случайно нокаутировать любимого. Но он все рассчитал.
Лейни и ее парень / Фото твитер Laynie Luck
Когда девушка отпрыгнула от канатов, парень резко вытащил кольцо и опустился на одно колено. Лейни удивилась от такой импровизации и едва не расплакалась.
Полное видео предложения девушка опубликовала в своем твитере. За сутки оно уже набрали больше 300 тысяч просмотров!
Такой романтический момент растрогал подписчиков молодой спортсменки. Комментарий под видео оставил даже легендарный реслер Мик Фоли.
Пожалуй, именно так выглядит лучшее предложение руки и сердца, – прокомментировал Мик Фоли.
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