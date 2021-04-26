Юный канадец женился на однокурснице, которая постоянно скрывала свою внешность. Чем закончилась такая неожиданная авантюра – дальше в материале.

Будущие супруги Мубин Мустафа и Мехди Иса Аратун познакомились еще в университете в Торонто. Парень сразу обратил внимание на Мехди: девушка была одета в никаб – мусульманский женский головной головной убор, который почти полностью закрывает лицо.

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Они общались на протяжении четырех лет, но поняли, что влюблены друг в друга только после окончания университета. Однажды Мехди искренне рассказала о своих чувствах.

Впрочем, они не могли жениться: парень был христианином, а девушка – мусульманкой. Поэтому родители Мехди плохо относились к таким отношениям.

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Невероятно, но парень был готов на все ради любимой. Он бросил свою девушку, переехал в город, где жила Мехди, и принял ислам. А уже через 2 месяца предложил ей выйти замуж. Вот это решительный мужчина!

Парень рассказывал, что не раз представлял, как выглядит любимая. Но ее лицо он смог увидеть только после брака! Мубина рискнул – и не пожалел. Вот как он описал этот момент.

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Когда я наконец-то увидел ее лицо, я был шокирован. Я не знал, как на это отреагировать! Мое первое слово было "вау", – рассказал он.

Пара счастлива в браке и делится историями из своей жизни в инстаграме. На них подписаны уже более 14 тысяч человек.